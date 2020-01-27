Поєдинок Редкача і Хегая подивилися два мільйони телеглядачів

Вчора, 26 січня, відбулися кілька поєдинків українських боксерів - Івана Редкача і Арнольда Хегая, трансляцію яких в рамках програми "Великий бокс" проводив телеканал Інтер. Передача знову стала лідером ефіру, передає прес-служба Інтера.

Так, повідомляється, що поєдинок між Іваном Редкачом і американцем Денні Гарсією пройшов з часткою 19,4% серед глядачів 18+ в Україні та 14,4% – серед глядачів 18-54 у великих містах. Бій став лідером свого слота по всеукраїнської аудиторії 18+. А поєдинок Арнольд Хегай – Стівен Фултон зібрав частку 18,6% як серед аудиторії 18+ (вся Україна), так і серед глядачів 18-54 (50 тис+). Боксерське протистояння стало беззаперечним лідером слоту за обома аудиторіями.

Поєдинок Фултон-Хегай. Скріншот: Інтер

Також в рамках "Великого боксу" вийшов документальний спецпроект "На прізвисько "Кілер" – про непростий шлях Івана Редкача в професійний бокс. Він зібрав частку 17,3% за аудиторією 18+ (Україна) і 15,7% серед глядачів 18-54 у великих містах і також став лідером слоту.

Документальний проект "На прізвисько Кілер". Фото: Інтер

В цілому 26 січня іноект "Великий бокс" став лідером свого слота по всеукраїнській аудиторії 18+ в Україні з часткою 13,5%. Його подивилися 1,9 млн осіб в Україні.

Інфографіка: Інтер

Наголошується, що, незважаючи на підтримку українських глядачів, обидва наші боксера, на жаль, цього разу програли. Для Арнольда Хегая поразка стала першою в професійній кар'єрі: по закінченні дванадцяти раундів судді віддали перемогу його опоненту Стівену Фултону, якому також дісталися звання чемпіона світу за версією IBO і статус обов'язкового претендента на титул WBO.

Головний поєдинок вечора – Іван Редкач – Денні Гарсія – також закінчився поразкою нашого боксера: рішенням суддів українець поступився перемогу американцю і втратив право претендувати на пояс чемпіона світу за версією WBC.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус бій українського боксера перенесли з Китаю в США.

Також в 2019 році українець Ломаченко став кращим боксером у світі.