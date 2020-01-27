Украинские разведчики захватили в плен боевика "ДНР"

Украинские разведчики захватили в плен боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 27 января, во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан представитель вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.

У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой ДНР.

По его словам, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении.

Другие члены группировки бросили раненого и вернулись на свои позиции.

Украинские военнослужащие оказали задержанному помощь.

Он получил многочисленные минно-взрывные ранения, его доставили в военный госпиталь.

На данный момент он находится под наблюдением врачей и дает показания о действиях боевиков.

Как сообщали Українськi Новини, в Мариуполе задержали бывшего стрелка-гранатометчика "ДНР".

Также боевик "Оплота", стрелявший в полицейских, задержан в Киеве.