День пасты: виды и рецепты приготовления макаронных изделий

Сегодня, 25 октября мир официально отмечает день пасты или макаронных изделий. Украинцы любят эксперементировать с кухней и пробовать новые блюда. Макаронные изделия или паста являются одним из приоритетов для украинцев, и идеально могут подойти в качестве гарнира как и для праздничного стола, так и в повседневной жизни. Українські Новини расскажут историю происхождения праздника а также подборку видов пасты и кулинарных рецептов с ее использованием.

Всемирный день пасты впервые был отмечен на родине макарон, в Италии в 1995 году в рамках Всемирного конгресса. После этого участники конгресса решили, что Всемирный день пасты будет отмечаться ежегодно 25 октября. Одним из важных аспектов при выборе даты, послужил факт того, что 25 октября - день рождения Кристофора Колумба, которого называли самым знаменитым любителем пасты.

В Риме этот день стал уже традиционным ежегодным праздником для жителей города и многочисленных туристов. В рамках празднования проводятся различные научные конференции, культурные и развлекательные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и, конечно же, паста во всех видах. Многие рестораны предлагают в этот день скидку на пасту, а некоторые – даже бесплатные порции пасты.

Сами же итальянцы придумали более 300 видов пасты, длинную, короткую, фигурную. И каждый из видов разделяется на подвиды и готовится по особенному.

Длинная паста

Одной из популярных видов пасты в Италии и за ее пределами называют пасту "Вермиччелли". В переводе с итальянского это слово означает "червячки".

Букатини - паста из твердых сортов пшеницы и воды в виде длинных трубочек. В среднем, на приготовление "Букатини" уходит 9 минут.

Короткая паста

Мачерони - изогнутые трубочки.

Пенне - толстостенные трубочки-перья, с диагонально срезанными краями. Готовят с насыщенными мясными соусами, песто или в запеканках, добавляют в теплые салаты. Время отваривания - 12-15 минут.

Ригатони - трубочки с бороздками.

Рожки - загнутые полые трубочки. В основном используют для приготовления супов, салатов, запеканок.

Фузилли - спиральки длиной 40 мм, в диаметре около 5 мм.

Фигурная паста

Джемелли - тонкие спиральки, используются для салатов, в сочетании с любыми соусами и для кассеролей. Время приготовления - до 12 минут.

Кавателли - паста в виде мелких ракушек. Готовится от 10 до 15 минут.

Фарфалле - паста в виде бабочек. Подходит к сливочным и томатным соусам.

Орчьетте - маленькая паста в форме ушек. Время приготовления - от 10 до 12 минут. Сочетание с соусом: мясной, сливочный, с морепродуктами.

Ротини - короткие спиральки от 2,5 до 5 см. С этой пастой готовят салаты. Время отваривания - 8 минут.

В основном пасту принято подавать с морепродуктами, ветчиной или грибами.

Паста с морепродуктами

Морепродукты предпочитают эстеты и любители необычной кухни. В пасту морепродуктами принято добавлять тушенные мидии, кальмары, осьминоги и креветки. Заправляют блюдо помидорами чери, лимоном и базиликом.

Паста с морепродуктами.Фото:maggi.ru

Паста с помидорами и ветчиной

Для получения пасты необходимо нарезать ветчину соломкой, обжарить на оливковом масле, переложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. В ту же сковородку добавить порезанный кубиками сладкий помидор, добавить измельченный чеснок, и 1/ ложки острого перца. После этого смешать содержимое в сковородке с пастой и и добавить сливки.

Паста с помидорами и ветчиной

Паста с брокколи и сырным соусом

Чтобы приготовить пасту с брокколи и сырным соусом, необходимо отварить мелкую пасту в виде рожек или ракушек. Брокколи разобрать на соцветия, положить в подсоленную кипящую воду, варить 5-6 минут. Для сырного соуса необходимо нарезать и обжарить кубиками лук, добавить измельченный чеснок, а затем залить сливками, доводя до кипения. Затем натереть сыр и добавить к сливкам. При подаче пасты, также рекомендуется посыпать сверху перцем.

Паста с брокколи и сырным соусом

Паста четыре сыра

Чтобы получить пасту четыре сыра, необходимо вскипятить в кастрюле 3 л подсоленной воды. Весь сыр, кроме пармезана, нарезать кубиками, положить в кастрюлю и налить молоко. Расплавить сыр на медленном огне, периодически помешивая, до однородной консистенции. Когда сыр расплавится, добавить сливочное масло, посолить по вкусу. Готовую пасту перемешать с соусом и разложить по тарелкам. Посыпать блюдо свежемолотым черным перцем и пармезаном и сразу же подавать.

Паста четыре сыра.Фото:receptomio.info

Холодный салат с пастой, помидорами и свежим тимьяном

Для получения холодного салата необходимо отварить пасту сварить и сразу обдать холодной водой. Крупный сладкий помидор порезать небольшими кусочками. С веточки тимьяна снять листочки. Смешать пасту, помидор и тимьян, заправить оливковым маслом и красным винным уксусом. Посыпать крупной морской солью и свежесмолотым черным перцем. Все перемешать, дать настояться 5-10 минут и подавать к столу.

Холодный салат с пастой.Фото: yandex.com.ge

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