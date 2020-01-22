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22 января 2020, среда, 12:40 17
Lifestyle 2020-01-22T12:40:36+02:00
Українські Новини
Сегодня День попкорна: топ-5 рецептов воздушного попкорна

Сегодня День попкорна: топ-5 рецептов воздушного попкорна

Елена Новикова
Попкорн на плите, Попкорн в микроволновке, Попкорн в духовке, рецепты, Попкорн
Попкорн. Фото: pixabay.cоm
Попкорн. Фото: pixabay.cоm

Сегодня, 22 января в Украине отмечают День Соборности. Но это не единственный праздник в этот день, ведь по всей Европе празднуют День попкорна. Считается, что 22 января 1630 года европейцы впервые узнали о попкорне. А с 1912 года воздушная кукуруза стала продаваться в кинотеатрах и по сегодняшний день считается одной из самых популярных закусок к фильмам. О том, как можно приготовить попкорн в домашних условиях, расскажут Українські Новини.

Для приготовления попкорна необходима кукуруза специального сорта, маисовая. Она продается в супермаркете на развес и в упаковке, подготовленная к приготовлению. В зависимости от того, какую кукурузу купить, можно выбрать и способ приготовления.

Попкорн в микроволновке

Ингридиенты:

горсть кукурузы

сливочное масло

соль или сахар по вкусу

В стеклянную или керамическую посуду положите сливочное масло и растопите его. Затем высыпьте туда горсть кукурузы и встяхните так, чтобы масло равномерно окутало все зерна. Плотно накройте крышкой и поставте в микроволновку.Через время услышите, как раскрываются зерна. Весь процесс займет не более 4 минут. Но нужно присматривать за процессом, ведь горелые зерна имеют ужасный вкус. В конце посыпьте готовый продукт сахаром или солью.

Готовить попкорн из кукурузы в пачке еще проще. На каждой упаковке есть способ приготовления. Достаточно просто положить бумажный пакет в микроволновку на указанное время и попкорн будет готов. Очень часто такие полуфабрикаты продаются с различными вкусами, потому дополнительно добавлять соль или сахар не требуется.

Попкорн в духовке

Ингридиенты:

100 г кукурузных зерен

2 столовые ложки растительного масла

соль по вкучсу

Этот способ приготовления займет не более 20 минут времени. Разогрейте духовку до 200-220 градусов. В глубокую сковородку или сотейник налейте масло и высыпьте кукурузу. Накройте крышкой и перемешайте так, чтобы масло равномерно покрыло все зерна. Положите сковороду на противень и поместите в духовку на средний уровень. Не снимайте крышку. Когда "выстрелы" кукурузы станут все реже, выключайте духовку. Посыпьте сахаром или солью.

Попкорн на плите

Возьмите глубокую сковороду и чугунный казан. Хорошо прогрейте посуду на огне и налейте туда рафинированное масло. Оно должно слегка покрывать зерна. Но не допускайте, чтобы зерна в нем плавали. Высыпьте туда горсть кукурузы и накройте крышкой. Когда хлопки кукурузы перестанут быть частыми, то снимайте сковороду с огня.

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