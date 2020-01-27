Дуда предлагает Зеленскому совместно почтить память воевавших против большевиков польских и украинских солдат

Президент Польши Анджей Дуда предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому совместно почтить память польских и украинских солдат, воевавших против большевиков в начале XX века.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с Зеленским в Польше, передают Українськi Новини.

"Мы говорили о нашем международном сотрудничестве и тех совместных действиях, которые мы можем осуществить в этом году для укрепления связей между нашими народами. Я предложил господину Президенту, чтобы мы совместно почтили память польских и украинских солдат, которые боролись в XX веке с большевиками. Против большевиков боролись польские солдаты, которых мы иногда символически называем солдатами Пилсудского. С другой стороны, был Петлюра и украинские солдаты, которые отдали жизнь за то же дело, за которые боролись наши солдаты. Это хороший элемент нашей совместной истории", - сказал он.

Дуда выразил удовлетворенность тем, что много исторических вопросов между Украиной и Россией сейчас последовательно и спокойно решаются.

В частности, он поблагодарил Украину за согласие на проведение эксгумации польских захоронений.

"Я хотел поблагодарить вас за ваше присутствие в Иерусалиме несколько дней назад, и за то, что вы отдали честь полякам, которые спасали евреев во время Второй мировой войне", - также отметил польский глава государства.

Помимо польско-украинских отношений Дуда и Зеленский обсудили текущую ситуацию в Украине в контексте ее отношений с Россией.

"Я рад, что происходит обмен пленными, и граждане Украины, заключенные Россией, возвращаются в свои семьи. Мы рады, что вы этим занимаетесь, поскольку это ответственная деятельность главы государства для собственного общества. Я тут полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения", - сказал Президент Польши.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что Украине удалось снизить градус эмоций вокруг общего с Польшей трагического прошлого.



26-27 января Зеленский пребывает с рабочим визитом в Польше.