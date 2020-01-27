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27 января 2020, понедельник, 16:17 41
Президент 2020-01-27T16:17:48+02:00
Українські Новини
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира

Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира

Елизавета Кесельман
Владимир Зеленский, Польша, Митрополит Шептицкий, Яд Вашем, Моше Реувен Асман
Зеленский в Иерусалиме. Фото: Facebook/Офис Президента
Зеленский в Иерусалиме. Фото: Facebook/Офис Президента

Президент Владимир Зеленский поддерживает просьбу Главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана к израильскому Национальному мемориалу Холокоста "Яд Вашем" признать бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви митрополита Андрея Шептицкого Праведником народов мира.

Об этом Зеленский сказал во время совместного брифинга с Президентом Польши Анджеем Дудой в Польше, передают Українськi Новини.

"Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста "Яд Вашем" присвоить метрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я присоединяюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - сказал Зеленский.

Он отметил, что такого высокого звания официально удостоены более 2,5 тыс. украинцев, хотя тех, кто рискуя собственной жизнью спасал евреев было намного больше.

Зеленский отметил, что семья Шептицких не только спасла более 160 евреев, но открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование.

Праведники народов мира - почётное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд Вашем".

Признанные получают именную медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в "Яд Вашем" на Горе Памяти в Иерусалиме.

Как сообщали Українськi Новини, 26-27 января Зеленский пребывает с рабочим визитом в Польше.

Такжен Зеленский встретился с бывшими узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше.

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