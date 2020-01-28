Львы почувствуют прилив энергии, а Девам не стоит гнаться за лидерством - гороскоп на вторник

Астрологи назвали 2020 годом Козерога. Но это не значит, что для остальных знаков зодиака этот год будет неудачным. Что ожидает представителей всех знаков зодиака во вторник, 28 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному гороскопу.

Овен (21 марта - 19 апреля)

В этот день звезды советуют Овнам не обращать внимания на мелкие неурядицы, а решать глобальные вопросы.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцам звезды советуют не отказывать себе в желании отдохнуть. Во вторник Тельцы могут позволить себе больше, чем обычно.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

У Близнецов во вторник начнется белая полоса в жизни. Звезды советуют не упускать момент и насладиться этим, ведь уже очень скоро все может измениться.

Рак (21 июня - 22 июля)

Во вторник звезды советуют Ракам устроить перестановку в доме. Это поможет избавиться от накопившегося мусора и негатива.

Лев (23 июля - 22 августа)

Во вторник Львы почувствуют большой заряд энергии. Но для одной только энергии не хватит для того, чтобы решить все дела. Звезды советуют найти другой подход, ведь старые методы не сработают.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Звезды советуют Девам не гнаться за лидерством, а уступить эту роль кому-то другому

Весы (23 сентября - 22 октября)

В этот день Весы встретят человека, который им неприятен. Звезды советуют попробовать подавить свою неприязнь, ведь связь с этим человеком еще не раз поможет в решении важных вопросов.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам звезды советуют посвятить этот день переменам.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Во вторник Стельцам лучше всего не импровизировать. Есть риск попасть впросак. Лучше всего спланировать день от и до, четко следовать плану.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Во вторник Козерогам придется скрывать свои истинные эмоции и чувства. Так Козероги смогут избежать многих конфликтов.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вторник будет наполнен сюрпризами. Звезды советуют воспользоваться этим, ведь такое бывает не каждый день.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

В этот день Рыбы не смогут достичь предела в своих возможностях. Звезды советуют не терять такой шанс.

Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал о том, какие изменения произойдут в жизни Овнов и Весов.