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27 января 2020, понедельник, 15:19 26
Силовые структуры 2020-01-27T15:20:22+02:00
Українські Новини
САП намерена обжаловать отказ суда арестовать экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина

САП намерена обжаловать отказ суда арестовать экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина

Валерия Драгомирова
Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Домашний арест, Борис Бабин
Борис Бабин. Фото: qha.com.ua
Борис Бабин. Фото: qha.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать отказ Высшего антикоррупционного суда отправить под домашний арест бывшего представителя Президента в Крыму, экс-правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина, который подозревается в присвоении 54 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ведомства.

По его словам, САП не согласна с решением суда, который 24 января вообще отказался избирать какую-либо меру пресечения Бабину.

Суд отклонил ходатайство САП, которая сначала просила арестовать Бабина, а потом изменила ходатайство на домашний арест.

Апелляционная жалоба будет подана в апелляционную палату Антикоррупционного суда.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило Бабину, экс-первому замминистра юстиции Наталье Бернацкой, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-депутату Верховной Рады Георгию Логвинскому (фракция "Народный фронт") о подозрении в присвоении 54 млн гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.


Кроме того, подозреваемая и фигурант в деле о присвоении 54 млн гривен сбежали из Украины. 

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