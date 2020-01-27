САП намерена обжаловать отказ суда арестовать экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать отказ Высшего антикоррупционного суда отправить под домашний арест бывшего представителя Президента в Крыму, экс-правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина, который подозревается в присвоении 54 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ведомства.

По его словам, САП не согласна с решением суда, который 24 января вообще отказался избирать какую-либо меру пресечения Бабину.

Суд отклонил ходатайство САП, которая сначала просила арестовать Бабина, а потом изменила ходатайство на домашний арест.

Апелляционная жалоба будет подана в апелляционную палату Антикоррупционного суда.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ сообщило Бабину, экс-первому замминистра юстиции Наталье Бернацкой, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-депутату Верховной Рады Георгию Логвинскому (фракция "Народный фронт") о подозрении в присвоении 54 млн гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.



Кроме того, подозреваемая и фигурант в деле о присвоении 54 млн гривен сбежали из Украины.