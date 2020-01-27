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27 января 2020, понедельник, 15:03 25
Силовые структуры 2020-01-27T15:03:55+02:00
Українські Новини
Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина

Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина

Жора Шокин
Левин, Украина, Болгария, Экстрадиция, Офис Генпрокурора, Дело Гандзюк

Офис генпрокурора направил в Болгарию материалы для экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

"Направили соответствующие документы в правоохранительные органы Болгарии", - сообщили в ведомстве.

Реакции болгарской стороны пока нет.

Также должен быть решен вопрос экстрадиционного ареста Левина.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка надеется на скорейшую экстрадицию Левина.

Ранее правоохранители задержали Левина в Болгарии.

 

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