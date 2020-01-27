Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина

Офис генпрокурора направил в Болгарию материалы для экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба офиса генпрокурора. "Направили соответствующие документы в правоохранительные органы Болгарии", - сообщили в ведомстве. Реакции болгарской стороны пока нет. Также должен быть решен вопрос экстрадиционного ареста Левина. Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Руслан Рябошапка надеется на скорейшую экстрадицию Левина. Ранее правоохранители задержали Левина в Болгарии.