Из-за сильного тумана и дождя в Одессе отменили три авиарейса

Международный аэропорт "Одесса" в понедельник отменил 3 рейса из-за непогоды (сильный туман, дождь).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

Отменены 2 рейса в Стамбул и 1 из Стамбула (все - Turkish Airlines).

Вечером 26 января рейс из Шарм-эль-Шейха (Египет) авиакомпании Azur был перенаправлен в Борисполь, а рейсы "МАУ" и Turkish Airlines из Стамбула отменили.

Также был отменен рейс авиакомпании Czech Airlines из Праги.

Как сообщали Українськi Новини, 11 декабря из-за сильного тумана в Запорожье отменяли и задерживали рейсы самолетов. В частности, отменен рейс PQ 7151 "Запорожье - Шарм-эль-Шейх (Египет)" авиакомпании SkyUp с вылетом в 02:05, рейс PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45, рейс TK1480 "Запорожье - Стамбул (Турция)" Turkish Airlines с вылетом в 09:40.

14 декабря аэропорт "Одесса" также отменял рейсы из-за сильного тумана и дождя. Были отменены рейсы из Стамбула (Turkish Airlines) и Катовице (WizzAir).