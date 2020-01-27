подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 13:16 134
Общество 2020-01-27T13:17:07+02:00
Українські Новини
Из-за сильного тумана и дождя в Одессе отменили три авиарейса

Из-за сильного тумана и дождя в Одессе отменили три авиарейса

Ольга Фандорина
аэропорт Одессы, Туман, Дождь, отмена авиарейсов

Международный аэропорт "Одесса" в понедельник отменил 3 рейса из-за непогоды (сильный туман, дождь).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

Отменены 2 рейса в Стамбул и 1 из Стамбула (все - Turkish Airlines).

Вечером 26 января рейс из Шарм-эль-Шейха (Египет) авиакомпании Azur был перенаправлен в Борисполь, а рейсы "МАУ" и Turkish Airlines из Стамбула отменили.

Также был отменен рейс авиакомпании Czech Airlines из Праги.

Как сообщали Українськi Новини, 11 декабря из-за сильного тумана в Запорожье отменяли и задерживали рейсы самолетов. В частности, отменен рейс PQ 7151 "Запорожье - Шарм-эль-Шейх (Египет)" авиакомпании SkyUp с вылетом в 02:05, рейс PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины"  с вылетом в 6:45, рейс TK1480 "Запорожье - Стамбул (Турция)" Turkish Airlines с вылетом в 09:40.

14 декабря аэропорт "Одесса" также отменял рейсы из-за сильного тумана и дождя. Были отменены рейсы из Стамбула (Turkish Airlines) и Катовице (WizzAir).

Больше новостей о: аэропорт Одессы Туман Дождь отмена авиарейсов

Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге
При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом
Новости
Коронавирус распространяется по миру: как в Украине готовятся к эпидемии 14:00
Китай выделил 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 13:53
Муниципальная няня все популярнее: украинцы находят обходные пути 13:50
Дыра на тротуаре. Фото: Вечерний Киев
В Киеве возле станции метро "Крещатик" провалился тротуар 13:32
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
больше новостей
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok