В Иране самолет с пассажирами выкатился на шоссе с автомобилями

На борту самолета находились 135 пассажиров, все они эвакуированы. Информации о возможных пострадавших пока не поступало. Причины происшествия на данное время не установлены.

Emergency landing of #Caspianairlines #Iran plane in Mashur #Ahwaz was about to make another disaster from Iranian regime to #Mahshahr people @SBS @AlArabiya_Brk pic.twitter.com/M7JrGpXzde