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27 января 2020, понедельник, 06:00 53 Инфографика
Жизнь 2020-01-27T06:00:02+02:00
Українські Новини
Мокрый снег, дожди и сильный ветер: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Мокрый снег, дожди и сильный ветер: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Валерия Драгомирова
Наталка Диденко, Дождь, Ветер, Мокрый снег, Прогноз погоды на завтра, Прогноз погоды, Погода
Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

Сегодня, 27 января, в Украине будет сухо. Однако уже во вторник и среду циклон принесет в страну мокрый снег, дождь и сильный ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По словам синоптика, во вторник на юг придут дожди, дотянутся до Черкащины, Днипра и Кропивницкого. На остальной территории - без осадков.

Уже в среду циклон обусловит в Украине мокрый снег, дождь (кроме юга) и сильный ветер.

27-го января, в понедельник, температура воздуха в течение дня + 2 + 5 градусов.

В Киеве в понедельник-вторник осадки маловероятны, в среду, 29 января, в столице предусматривается усиление ветра, появится дождь, вечером с переходом в мокрый снег.

"Поэтому, кто реагирует на изменение погоды головой, сосудами или настроением - приготовиться во вторник к превентивным мерам: консультации с врачом, знакомые вспомогательные таблетки, апельсины, хорошее кино, родные люди рядом", - посоветовала синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на две недели. График: МетеопрогПрогноз погоды в Киеве на две недели. График: Метеопрог



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, где пообещали позднюю весну.

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