Мокрый снег, дожди и сильный ветер: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Сегодня, 27 января, в Украине будет сухо. Однако уже во вторник и среду циклон принесет в страну мокрый снег, дождь и сильный ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По словам синоптика, во вторник на юг придут дожди, дотянутся до Черкащины, Днипра и Кропивницкого. На остальной территории - без осадков.

Уже в среду циклон обусловит в Украине мокрый снег, дождь (кроме юга) и сильный ветер.



27-го января, в понедельник, температура воздуха в течение дня + 2 + 5 градусов.



В Киеве в понедельник-вторник осадки маловероятны, в среду, 29 января, в столице предусматривается усиление ветра, появится дождь, вечером с переходом в мокрый снег.



"Поэтому, кто реагирует на изменение погоды головой, сосудами или настроением - приготовиться во вторник к превентивным мерам: консультации с врачом, знакомые вспомогательные таблетки, апельсины, хорошее кино, родные люди рядом", - посоветовала синоптик.





Прогноз погоды в Киеве на две недели. График: Метеопрог





Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, где пообещали позднюю весну.