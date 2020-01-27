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  • Похищении французского оператора Жофрийо: полиция объявила 2 экс-боевикам "Самообороны Крыма" о подозрении
27 января 2020, понедельник, 10:05 47
Происшествия 2020-01-27T10:09:08+02:00
Українські Новини
Похищении французского оператора Жофрийо: полиция объявила 2 экс-боевикам "Самообороны Крыма" о подозрении

Похищении французского оператора Жофрийо: полиция объявила 2 экс-боевикам "Самообороны Крыма" о подозрении

Елизавета Драбкина
Нацполиция, Похищение, Французский оператор
Боевики ЛНР Фото: Нацполиция
Боевики ЛНР Фото: Нацполиция

Полиция Крыма объявила 2 бывшим боевикам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" о подозрении в похищении и незаконном удержании оператора французского телеканала "Canal+" Дэвида Жофрийо в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Иностранный оператор освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата боевиками украинских воинских частей его похитили. Освободить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал", - отмечается в нем.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили лиц, которые организовали похищение и незаконно удерживали иностранца.

Правоохранители выяснили, что один из подозреваемых был командиром роты незаконного вооруженного формирования, другой - его заместителем.

Кроме того, следователи установили, что фигуранты дела активно участвовали в захвате полуострова Крым.

В частности, они руководили действиями незаконно вооруженного формирования во время захвата административного здания Верховного Совета Крыма и разгона проукраински настроенных граждан, в результате чего погибли 2 человека.

Также фигуранты блокировали и захватывали здание управления одной из воинских частей.

За "образцовую службу" боевики получили медали от представителей оккупационных властей.

В то же время мужчины активно участвовали в оккупации территории Луганской области в составе террористической организации "Луганская народная республика".

На данный момент фигурантам заочно объявлены подозрения по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре двое мужчин хотели похитить помощницу депутата Рады и вымогать выкуп $500 тыс.

А в октбре под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявлен план-перехват.

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