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26 січня 2020, неділя, 20:45 5
Силові структури 2020-01-26T20:45:02+02:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, ще двоє поранені

Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, ще двоє поранені

Валерия Драгомирова
Донбас, Бойовики, Втрати в зоні ООС, ООС
Обстріл. Фото: Міноборони
Обстріл. Фото: Міноборони

Бойовики 12 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 2 українських військовослужбовців загинули та 2 отримали бойові травми.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів поблизу Красногорівки, Лебединського, Старогнатівки, Новогригорівки та Гнутово.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 5 раз обстріляли позиції українських військових: біля Оріхового, Новотошківського і Кримського.

У неділю в результаті обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та 1 отримав бойову травму.

Також в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрої 1 військовий загинув та 1 травмований.

Як повідомляли Українські Новини, 25 січня бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий був поранений.

Крім того, на Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС.

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