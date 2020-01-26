Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, ще двоє поранені

Бойовики 12 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 2 українських військовослужбовців загинули та 2 отримали бойові травми.Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини."Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 7 обстрілів поблизу Красногорівки, Лебединського, Старогнатівки, Новогригорівки та Гнутово.В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 5 раз обстріляли позиції українських військових: біля Оріхового, Новотошківського і Кримського.У неділю в результаті обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та 1 отримав бойову травму.Також в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрої 1 військовий загинув та 1 травмований.Як повідомляли Українські Новини, 25 січня бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий був поранений.Крім того, на Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС.