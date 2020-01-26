Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства

Президент Владимир Зеленский помиловал 97 граждан в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

"Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц", - сказано в нем.

Среди помилованных 11 женщин и 86 мужчин.

90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а 7 наказание было сокращено.

В то же время Офис не ответил на вопрос о том, сколько среди помилованных было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов для передачи России или на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Бывший Президент Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании.

"С 1 января по 28 мая 2019 года указы о помиловании не издавались", - говорится в ответе.

В 2018 году Порошенко помиловал гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.

В 2017 году Порошенко помиловал 139 осужденных, а в 2016 и 2015 годах - по 67.

Как сообщали Українські Новини, ранее ОП сообщал, что Зеленский помиловал 22 граждан.

Ранее Зеленский поменял состав комиссии по гражданству, помилованию и наградам.