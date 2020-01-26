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26 января 2020, воскресенье, 11:23 4
Политика мира 2020-01-26T11:25:07+02:00
Українські Новини
Сурков уходит из политики после 20 лет работы у Путина

Сурков уходит из политики после 20 лет работы у Путина

Анна Рудык
Россия-Украина, Украина-Россия, Владимир Путин, Владислав Сурков
Владислав Сурков. Фото: Википедия
Владислав Сурков. Фото: Википедия

Помощник президента России Владислав Сурков уходит из большой политики. Об этом стало известно вчера, 25 января, из сообщения в телеграм-канале близкого к Суркову политолога Алексея Чеснакова. 

Так, Чеснаков сообщил о планах Суркова на ближайший месяц.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал Чеснаков.

Как пишет Медуза, сигналы о возможной отставке Суркова не переставали поступать с 2014 года.

"С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы [Владимира] Зеленского вообще все остановилось", — говорит собеседник издания, работавший с Сурковым. 

По его словам, помощник президента и его команда по сути "прекратили работать с лидерами общественного мнения и элитами в Украине, формировать идеологию, заниматься проектами федерализации и дестабилизации Украины, защиты русского языка, церковными вопросами".

Дмитрий Сурков - российский государственный деятель, работал помощником президента РФ с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года, а с 2013 по 2018 был помощником по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Также являлся государственным советником РФ 1-го класса. 

Кроме того, Сурков отвечал за формирование политики РФ в отношении Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении" и ушел медитировать на месяц.

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