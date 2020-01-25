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25 января 2020, суббота, 10:00 308
Внешняя политика 2020-01-25T10:14:58+02:00
Українські Новини
Сурков уходит из Кремля из-за "смены курса на украинском направлении"

Сурков уходит из Кремля из-за "смены курса на украинском направлении"

Надежда Комендантова
Владислав Сурков, Владимир Путин, Россия-Украина
Сурков. Фото: РИА Новости
Сурков. Фото: РИА Новости

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, который в марте 2019 года попал в украинский санкционный список, оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Об этом в Telegram сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", – написал Чеснаков.

По данным СМИ, Алексей Чеснаков – приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Как пишет "Сегодня", первые слухи об уходе Суркова появились еще в начале мая прошлого года после сообщений о том, что Кремль сменил неформального куратора оккупированных территорий – Абхазии, Южной Осетии и т.наз. "Л/ДНР" – вместо Суркова на эту "должность" был назначен выходец из ГРУ "дипломата" Михаила Бабича, которого до этого Москва хотела отправить послом в Киев, но получила отказ.

Ранее в СМИ также появлялись сообщения о проблемах со здоровьем у Суркова.

В декабре прошлого года на Telegram-канале "Говорит Долгов" было опубликовано его фото с комментарием: "А что это с Сурковым?"

Владислав Сурков. Фото: Telegram-канале Владислав Сурков. Фото: Telegram-канал "Говорит Долгов"

На снимке он появился сгорбленным, изможденным и с хромотой.

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