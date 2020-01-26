Сурков йде з політики після 20 років роботи у Путіна

Помічник президента Росії Владислав Сурков йде з великої політики. Про це стало відомо вчора, 25 січня, з повідомлення в телеграм-каналі близького до Суркову політолога Олексія Чеснакова.

Так, Чеснаков повідомив про плани Суркова на найближчий місяць.

"Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини прийнятого ним рішення і про подальші плани", - написав Чеснаков.

Як пише Медуза, сигнали про можливу відставку Суркова не переставали надходити з 2014 року.

"З січня 2018-го по теперішній час робота за напрямом майже не велася. А після перемоги [Володимира] Зеленського взагалі все зупинилося", — говорить співрозмовник видання, який працював з Сурковим.

За його словами, помічник президента і його команда по суті "припинили працювати з лідерами громадської думки та елітами в Україні, формувати ідеологію, займатися проектами федералізації і дестабілізації України, захисту російської мови, церковними питаннями".

Дмитро Сурков - російський державний діяч, працював помічником президента РФ від 26 березня 2004 року по 7 травня 2008 року, а з 2013 по 2018 був помічником з питань соціально-економічного співробітництва з державами СНД, Абхазією і Південною Осетією. Також був державним радником РФ 1-го класу.

Крім того, Сурков відповідав за формування політики РФ щодо України.

Як повідомляли Українські Новини, у Кремлі заявили про відсутність указу про відставку Владислава Суркова з посади помічника президента Росії.

Раніше директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив про те, що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку" і пішов медитувати на місяць.