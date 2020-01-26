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26 января 2020, воскресенье, 09:42 21
Происшествия 2020-01-26T09:42:07+02:00
Українські Новини
Ночью на Гидропарке конфликт между компаниями перерос в стрельбу, пострадал мужчина

Ночью на Гидропарке конфликт между компаниями перерос в стрельбу, пострадал мужчина

Анна Рудык
Стрельба, Гидропарк, Стрельба на улице, стрельба в Киеве
Полиция Киева. Фото: Информатор
Полиция Киева. Фото: Информатор

Сегодня ночью, 26 января, в киевском Гидропарке около "Гидрозоны" произошла стрельба, во время которой пострадал мужчина. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что между двумя компаниями возник конфликт, из-за которого один из его участников достал травматический пистолет. Он выстрелил в оппонента, после чего сел с еще двумя приятелями в машину и скрылся с места инцидента. Отмечается, что полицейские ввели план "Перехват" и остановили авто нарушителей, но в машине был только водитель. 

На место приехали медики и полицейские. Пострадавшему диагностировали ранение челюстно-лицевой области, он в больнице. На данный момент уточняются детали происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в Деснянском районе, на улице Оноре де Бальзака, произошел конфликт со стрельбой, в результате чего пострадал местный житель. Злоумышленники сбежали с места событий, но позже их нашли и задержали.

Ранее в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

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