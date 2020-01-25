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25 января 2020, суббота, 22:45 32
Силовые структуры 2020-01-25T22:45:01+02:00
Українські Новини
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе

В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе

Валерия Драгомирова
Нацполиция, Киевская область, ДТП, Патрульная полиция, Белая Церковь
ДТП с участием полицейских. Фото: Facebook/Нацполиция Киевской области
ДТП с участием полицейских. Фото: Facebook/Нацполиция Киевской области

В Белой Церкви 24 января машина патрульной полиции совершила наезд на местного жителя на пешеходном переходе.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"Сегодня вечером в пгт Белая Церковь, на ул. М. Грушевского автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения", - сказано в нем.

Отмечается, что работники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований для документирования ДТП, по данному факту будет открыто уголовное производство.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование, на место также выехал заместитель начальника полиции области Павел Панферов.

Кроме того, работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП и устанавливает свидетелей.

Как сообщали Українськi Новини, в центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком, перебегающих дорогу.

Ранее под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники.

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