подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
25 января 2020, суббота, 21:42 64
Общество 2020-01-25T21:42:02+02:00
Українські Новини
Скромно и без пафоса: появились подробности празднования Дня рождения Зеленского

Скромно и без пафоса: появились подробности празднования Дня рождения Зеленского

Валерия Драгомирова
Офис президента, День рождения, Поздравление, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский, которому сегодня исполнилось 42 года, праздновал свой день рождения в Офисе президента, где гостей угощали сухими винами и шампанским. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники.

"Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента", - говорит источник.

По словам собеседника издания, поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Сообщается, что Зеленского поздравляло все руководство Офиса - глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Также Зеленского поздравлял весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

От Верховной Рады на день рождения Зеленского приехали председатель ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

"Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал", - сказал другой источник "УП".

"Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна".


Ранее Українські Новини писали, как политики, жена и другие поздравляют Зеленского с Днем рождения

Больше новостей о: Офис президента День рождения Поздравление Владимир Зеленский

Экс-замминистру культуры Лесничей запретили приход...
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздр...
Только вместе мы сильны, - Зеленский поздравил укр...
Зеленский подтвердил, что не намерен баллотировать...
В Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев
Сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме, - министр иностранных дел Ирана
Новости
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
В "Борисполе" всем пассажирам из Китая будут мерить температуру 22:16
Скромно и без пафоса: появились подробности празднования Дня рождения Зеленского 21:42
Телефоны. Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы
В "Борисполе" забыли чемодан с 113-ю iPhone и 71 комплектом наушников к ним 20:43
Война на Донбассе: боевики ранили военнослужащего 20:15
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках перед выходными 10:19
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели 10:51
больше новостей
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа 06:05
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok