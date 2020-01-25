Скромно и без пафоса: появились подробности празднования Дня рождения Зеленского

Президент Владимир Зеленский, которому сегодня исполнилось 42 года, праздновал свой день рождения в Офисе президента, где гостей угощали сухими винами и шампанским. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источники.

"Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента", - говорит источник.

По словам собеседника издания, поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Сообщается, что Зеленского поздравляло все руководство Офиса - глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Также Зеленского поздравлял весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

От Верховной Рады на день рождения Зеленского приехали председатель ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

"Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал", - сказал другой источник "УП".

"Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна".



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