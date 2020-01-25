Бородянский провел собеседование на должность Госкомитета по религии, где спрашивал о господдержке ПЦУ

Сегодня, 25 января, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский провел собеседование с кандидатами на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и религии. Он спрашивал про отношение к господдержке Православной церкви Украины и позиции относительно "антицерковного" закона.

О подробностях собеседования сообщает "Страна" со ссылкой на источники.

Так, на собеседованиях министр задавал кандидатам вопросы об их отношении к государственной поддержке ПЦУ. В частности, о том, как они на своих должностях намерены способствовать введению поочередного богослужения в храмах, ныне принадлежащих УПЦ.

Он также спрашивал о готовности лоббировать принятие законопроекта 0931, который многие религиозные деятели считают антицерковным.



Отмечается, что законопроект №0931 предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормами о предотвращении и противодействии дискриминации. Оппоненты принятия закона говорят о том, что он уничтожит свободу слова, ведь по нему запрещается критиковать ЛГБТ.



Как сообщали Українські Новини, Дубинский просит НАПК наказать Бородянского, "забывшего" задекларировать свою зарплату.



Кроме того, польские и украинские журналисты требуют, чтобы Бородянский не вводил уголовную ответственность для представителей СМИ.