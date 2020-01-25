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25 января 2020, суббота, 19:21 55
Общество 2020-01-25T19:22:49+02:00
Українські Новини
Бородянский провел собеседование на должность Госкомитета по религии, где спрашивал о господдержке ПЦУ

Бородянский провел собеседование на должность Госкомитета по религии, где спрашивал о господдержке ПЦУ

Валерия Драгомирова
Церковь, Закон, Владимир Бородянский, ПЦУ
Владимир Бородянский
Владимир Бородянский

Сегодня, 25 января, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский провел собеседование с кандидатами на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и религии. Он спрашивал про отношение к господдержке Православной церкви Украины и позиции относительно "антицерковного" закона.

О подробностях собеседования сообщает "Страна" со ссылкой на источники.

Так, на собеседованиях министр задавал кандидатам вопросы об их отношении к государственной поддержке ПЦУ. В частности, о том, как они на своих должностях намерены способствовать введению поочередного богослужения в храмах, ныне принадлежащих УПЦ.

Он также спрашивал о готовности лоббировать принятие законопроекта 0931, который многие религиозные деятели считают антицерковным.

Отмечается, что законопроект №0931 предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормами о предотвращении и противодействии дискриминации. Оппоненты принятия закона говорят о том, что он уничтожит свободу слова, ведь по нему запрещается критиковать ЛГБТ.

Как сообщали Українські Новини, Дубинский просит НАПК наказать Бородянского, "забывшего" задекларировать свою зарплату. 

Кроме того, польские и украинские журналисты требуют, чтобы Бородянский не вводил уголовную ответственность для представителей СМИ.

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