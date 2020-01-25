Гончарук - хорошая машина, которая еще не наездила свой лимит, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сравнил премьер-министра Алексей Гончарука с хорощим автомобилем.

"Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать… Как хорошая машина. Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому, что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал Зеленский в интервью израильскому "9 каналу", комментируя поданное премьер-министром заявление об отставке, передают Українські Новини.

Зеленский подчеркнул, что у Гончарука еще есть "запал" и справедливо, если он покинет должность премьера в случае, если устанет или не справится с поставленными задачами.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук после скандального обнародования якобы прослушивания его разговора подал заявление об отставке. Позже вечером Президент Владимир Зеленский в ходе разговора с Гончаруком сообщил, что решил дать премьеру и его правительству шанс.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ.