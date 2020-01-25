подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
25 января 2020, суббота, 09:06 68
Силовые структуры 2020-01-25T09:06:51+02:00
Українські Новини
Война на Донбассе: боевики активизировали обстрелы, ранен воин ВСУ

Война на Донбассе: боевики активизировали обстрелы, ранен воин ВСУ

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

В пятницу, 24 января, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Восемь обстрелов по позициям украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета – 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
  • два раза в районе населенного пункта Опытное – из 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса;
  • неподалеку Невельского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • вблизи Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды недалеко от населенного пункта Луганское – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 9 снарядов.

В пятницу, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток боевики из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 23 января, 1 военный был ранен.


Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС ООС

В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк
Война на Донбассе: боевики активизировали обстрелы, ранен воин ВСУ
Новости
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком 10:29
Сурков уходит из Кремля из-за "смены курса на украинском направлении" 10:00
Дворец спорта в
"ДНР" – чума Донбасса!": сгоревший в 2014 Дворец Спорта в Донецке так и не реконструировали 09:36
Война на Донбассе: боевики активизировали обстрелы, ранен воин ВСУ 09:06
В Киеве второй день подряд "заминировали" станцию метро Крещатик 08:15
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели 10:51
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok