Война на Донбассе: боевики активизировали обстрелы, ранен воин ВСУ

В пятницу, 24 января, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Восемь обстрелов по позициям украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета – 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

два раза в районе населенного пункта Опытное – из 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса;

неподалеку Невельского – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

дважды недалеко от населенного пункта Луганское – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм – 9 снарядов.

В пятницу, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток боевики из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 23 января, 1 военный был ранен.



Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.