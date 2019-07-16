Приложение FaceApp может состарить фото и собирать данные для российской компании, - IT-специалисты

Фотосервис FaceApp сделал бесплатным фильтр, который состаривает фотографию пользователя. Это вернуло сервис в топы магазинов приложений: на момент написания материала FaceApp был в лидерах Google Play по Украине. Состаренными фото пользователи охотно делятся в соцсетях.\r\nСервис FaceApp, который обрабатывает фотографии с помощью нейросетей, появился в 2017 году. Его создатель — выходец из "Яндекса" Ярослав Гончаров, директор российской Wireless Lab, компании-разработчика приложения, пишет AIN.UA.\r\nКак рассказала глава ОО "Лаборатория цифровой безопасности" Ирина Чуливская, если вы логинитесь в FaceApp через свой Facebook-профиль - он просит доступ к общей открытой информации с вашего профиля, имейл-адреса, и всех фотографий в вашем Facebook (в том числе, расшаренных только друзей или только для себя).\r\nЕсли вы еще устанавливаете FaceApp как приложение на смартфон - он также будет иметь доступ ко всем фотографиям на вашем смартфоне, в том числе, которые вы никогда не распространяли в интернете. Кроме того, в политике приватности FaceApp говорится, что они могут собирать информацию о том, какими сервисами вы еще пользуетесь, из какого именно устройства заходите, какие сайты посещаете, и некоторую другую информацию из браузера и тд.\r\nНа самом деле ничего такого, чего не собирают большинство других приложений, то же Facebook, различные мессенджеры, программы для редактирования фото и т.д. Можно сказать, вы платите своими данными за то, чтобы пользоваться такими программами.\r\nЭти данные используют, чтобы лучше изучать пользователей и предлагать им более подходящие услуги и релевантную рекламу.\r\nПриложение FaceApp разработанное российской компанией Wireless Lab. Юридический адрес этой компании также русский, поэтому вероятно, что действуют они в рамках российского законодательства, и их спецслужбы могут получить доступ к данным, которые Wireless Lab собирает и хранит.\r\nЕсли вы считаете, что за вами могут целенаправленно шпионить российские спецслужбы, или же принципиально не хотите отправлять в Россию никакие свои данные - тогда стоит избегать таких сервисов и приложений.\r\nЭксперт не рекомендует смотреть на себя в старости Владимиру Зеленскому, Степану Полторак или Ивану Баканов.\r\nНо для большинства пользователей, по ее мнению, это не проблема. Эксперт также порекомендовала устанавливать только те приложения, которые вам действительно нужны.\r\nВ свою очередь cybersecurity lead в Datas Technology Егор Папышев рассказал, что разработчик этого приложения имеет юридический адрес в США, соответственно несет серьезную ответственность за разрабатываемое программное обеспечение: с законодательством соединенных Штатов не шутят. Говоря о безопасности использования какого-либо приложения на смартфоне, прежде всего мы говорим о тех разрешениях, которые требуются этому приложению для работы.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее социальные сети взорвались Meitu-фотографиями украинских политиков.\r\nКроме того, в соцсетях превратили Путина и Трампа в героев аниме с помощью китайского фоторедактора.