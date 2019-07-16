Приложение FaceApp может состарить фото и собирать данные для российской компании, - IT-специалисты

Фотосервис FaceApp сделал бесплатным фильтр, который состаривает фотографию пользователя. Это вернуло сервис в топы магазинов приложений: на момент написания материала FaceApp был в лидерах Google Play по Украине. Состаренными фото пользователи охотно делятся в соцсетях.

Сервис FaceApp, который обрабатывает фотографии с помощью нейросетей, появился в 2017 году. Его создатель — выходец из "Яндекса" Ярослав Гончаров, директор российской Wireless Lab, компании-разработчика приложения, пишет AIN.UA.

Как рассказала глава ОО "Лаборатория цифровой безопасности" Ирина Чуливская, если вы логинитесь в FaceApp через свой Facebook-профиль - он просит доступ к общей открытой информации с вашего профиля, имейл-адреса, и всех фотографий в вашем Facebook (в том числе, расшаренных только друзей или только для себя).

Если вы еще устанавливаете FaceApp как приложение на смартфон - он также будет иметь доступ ко всем фотографиям на вашем смартфоне, в том числе, которые вы никогда не распространяли в интернете. Кроме того, в политике приватности FaceApp говорится, что они могут собирать информацию о том, какими сервисами вы еще пользуетесь, из какого именно устройства заходите, какие сайты посещаете, и некоторую другую информацию из браузера и тд.

На самом деле ничего такого, чего не собирают большинство других приложений, то же Facebook, различные мессенджеры, программы для редактирования фото и т.д. Можно сказать, вы платите своими данными за то, чтобы пользоваться такими программами.

Эти данные используют, чтобы лучше изучать пользователей и предлагать им более подходящие услуги и релевантную рекламу.

Приложение FaceApp разработанное российской компанией Wireless Lab. Юридический адрес этой компании также русский, поэтому вероятно, что действуют они в рамках российского законодательства, и их спецслужбы могут получить доступ к данным, которые Wireless Lab собирает и хранит.

Если вы считаете, что за вами могут целенаправленно шпионить российские спецслужбы, или же принципиально не хотите отправлять в Россию никакие свои данные - тогда стоит избегать таких сервисов и приложений.

Эксперт не рекомендует смотреть на себя в старости Владимиру Зеленскому, Степану Полторак или Ивану Баканов.

Но для большинства пользователей, по ее мнению, это не проблема. Эксперт также порекомендовала устанавливать только те приложения, которые вам действительно нужны.

В свою очередь cybersecurity lead в Datas Technology Егор Папышев рассказал, что разработчик этого приложения имеет юридический адрес в США, соответственно несет серьезную ответственность за разрабатываемое программное обеспечение: с законодательством соединенных Штатов не шутят. Говоря о безопасности использования какого-либо приложения на смартфоне, прежде всего мы говорим о тех разрешениях, которые требуются этому приложению для работы.

Как сообщали Українські Новини, ранее социальные сети взорвались Meitu-фотографиями украинских политиков.

Кроме того, в соцсетях превратили Путина и Трампа в героев аниме с помощью китайского фоторедактора.