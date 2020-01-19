Популярные приложения для знакомств Tinder и Grindr продают личные данные пользователей

Популярные приложения для знакомств, обещающие большую любовь или кратковременное удовольствие: Tinder, Grindr, Happn и десятки им подобных, которые миллионы пользователей по всему миру бесплатно скачивают в свои смартфоны. собирают личные данные, которые затем беззастенчиво перепродаются рекламным сетям или интернет-гигантам.

Норвежская НКО по защите прав потребителей Forbruker Radet, финансируемая правительством страны, провела исследование, в котором проанализировала десять приложений для Android, обрабатывающих конфиденциальные данные пользователей, в том числе о здоровье, религии, числе детей и сексуальных предпочтениях. В ходе исследования выяснилось, что все десять приложений перенаправляли эту информацию в рекламные сети, пишет DW.

К примеру, Grindr, самое популярное в мире приложение для знакомств геев и бисексуалов, предоставил коды для отслеживания пользователей вместе с названием приложения более чем десяти компаниям. Данные, в частности, о местонахождении, отправлялись другим компаниям, которые, в свою очередь, могли распространить эту информацию дальше.

"У каждого владельца смартфона установлены в среднем от 40 до 80 приложений. Это означает, что он, не осознавая этого, делится своими данными с сотнями, если не тысячами онлайн-компаний", - говорит Финн Мирстад, руководитель отдела цифровой политики Норвежского совета по делам потребителей.

Предоставив свои данные в распоряжение исследовательской группы, Мирстад наблюдал за ходом работы, целью которой было выяснить, каким образом так называемые программы по рекламному обеспечению извлекали пользовательские данные из приложений для Android. Исследование проводилось при поддержке компании Mnemonic из Осло, занимающейся вопросами кибербезопасности.

"Как мы выяснили, эта практика выходит из-под контроля и нарушает основные правила ЕС по защите данных", - резюмирует Мирстад. В рамках Общего регламента по защите данных (DSGVO) ЕС принял закон, запрещающий компаниям собирать и передавать третьим лицам персональные данные, касающиеся религии, этнического происхождения, сексуальной ориентации и других деликатных тем, без четко выраженного согласия владельцев этих данных.

Доклад норвежских защитников прав потребителей дополняют результаты ряда исследований, которые выявили огромную сеть компаний, незаметно следящих за миллионами людей. Чтобы помочь разработчикам приложений разместить в них рекламу, фирмы, занимающиеся ее техническим обслуживанием, передают личные данные пользователей маркетинговым службам и рекламным платформам.

Эта информация помогает поставщикам рекламы устанавливать ее в приложениях с учетом пристрастий пользователей. В конечном счете, таким образом они пытаются управлять поведением и образом мышления людей. Для этого им даже не нужно знать их имена.

В докладе правозащитной организации Amnesty International (AI) за 2019 год наблюдение за пользователями со стороны таких цифровых гигантов как Google и Facebook было названо системной угрозой правам человека. Как считают авторы доклада, подобное контролируемое воздействие на пользователей представляет серьезную угрозу для свободы мнений и их свободного выражения, права на равенство и отсутствие дискриминации.

Норвежская организация Forbruker Radet объявила, что она намерена подать жалобы в регулирующие органы в Осло с требованием проверить действия Grindr и еще пяти программ по рекламному обеспечению на их соответствие европейскому законодательству о защите данных.

Напомним, ранее IT-специалисты заявили, что приложение FaceApp может состарить фото и собирать данные для российской компании.

Также в Google подтвердили, что разработчики читают Gmail-письма пользователей.