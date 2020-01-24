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24 января 2020, пятница, 19:23 92
Происшествия 2020-01-24T19:38:36+02:00
Українські Новини
В Одесской области дотла сгорел автобус Нацгвардии

В Одесской области дотла сгорел автобус Нацгвардии

Ярина Вацяк
пожар в Одесской области, Нацгвардия, Автобус, Пожар в автобусе

Сегодня, 24 января, в центре городе Рени Одесской области сгорел автобус Национальная гвардии. В результате происшествия никто не пострадал, водитель успел оперативно высадить солдат, когда почувствовал задымленность в салоне.

Несмотря на то, что пожарное подразделение находится в нескольких метрах от происшествия, автобус сгорел полностью, пишет "Думская".

В пресс-службе Нацгвардии прокомментировали инцидент.

По данным ведомства, нацвардейцы прибыли в Рени по запросу начальника ГУНП в Одесской области личный состав Измаильского подразделения Национальной гвардии шел к Ренийского отделения полиции Измаильского ГУНП с целью усиления противодействия преступности в районе.

Въехав в город около 16:00, неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания транспортного средства устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, 5 января в Киеве, на проспекте Победы на ходу загорелся автобус с пассажирами.

В мае в Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров. 

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