В Одесской области дотла сгорел автобус Нацгвардии

Сегодня, 24 января, в центре городе Рени Одесской области сгорел автобус Национальная гвардии. В результате происшествия никто не пострадал, водитель успел оперативно высадить солдат, когда почувствовал задымленность в салоне.

Несмотря на то, что пожарное подразделение находится в нескольких метрах от происшествия, автобус сгорел полностью, пишет "Думская".

В пресс-службе Нацгвардии прокомментировали инцидент.

По данным ведомства, нацвардейцы прибыли в Рени по запросу начальника ГУНП в Одесской области личный состав Измаильского подразделения Национальной гвардии шел к Ренийского отделения полиции Измаильского ГУНП с целью усиления противодействия преступности в районе.

Въехав в город около 16:00, неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания транспортного средства устанавливаются.

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Как сообщали Українські Новини, 5 января в Киеве, на проспекте Победы на ходу загорелся автобус с пассажирами.

В мае в Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров.