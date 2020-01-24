В Одесской области дотла сгорел автобус Нацгвардии

Сегодня, 24 января, в центре городе Рени Одесской области сгорел автобус Национальная гвардии. В результате происшествия никто не пострадал, водитель успел оперативно высадить солдат, когда почувствовал задымленность в салоне. Несмотря на то, что пожарное подразделение находится в нескольких метрах от происшествия, автобус сгорел полностью, пишет "Думская". В пресс-службе Нацгвардии прокомментировали инцидент. По данным ведомства, нацвардейцы прибыли в Рени по запросу начальника ГУНП в Одесской области личный состав Измаильского подразделения Национальной гвардии шел к Ренийского отделения полиции Измаильского ГУНП с целью усиления противодействия преступности в районе. Въехав в город около 16:00, неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания транспортного средства устанавливаются. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eHuxdooiRq0" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, 5 января в Киеве, на проспекте Победы на ходу загорелся автобус с пассажирами. В мае в Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага, в котором ехали 70 пассажиров.