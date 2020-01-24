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24 січня 2020, пʼятниця, 18:50 19
Кабмін 2020-01-24T19:07:26+02:00
Українські Новини
ВНЗ отримають фінансування за результатами діяльності: які показники будуть враховувати

ВНЗ отримають фінансування за результатами діяльності: які показники будуть враховувати

Ярина Вацяк
університети, Вища освіта, Міносвіти, фінансування, ВНЗ
Університет Шевченка. Фото: weloveua.com
Університет Шевченка. Фото: weloveua.com

Міністерство освіти і науки профінансує 136 вишів і 12 їх філій на 16,3 млрд гривень у 2020 році відповідно до результатів їх діяльності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства, передають Українські Новини.

"Міністерство освіти і науки опублікувало детальний розподіл коштів з державного бюджету між вузами. Всього на університети в 2020 році МОН витратить 16,26 млрд гривень", - йдеться в ньому.

Наголошується, що ВНЗ фінансуються за формулою, де університети з найкращими результатами діяльності отримують більше фінансування порівняно з бюджетом минулого року.

Згідно з повідомленням, у 2020 році 17 університетів отримали збільшення фінансування на більш ніж 15 млн гривень.

Розрахунок обсягу фінансування в 2020 році робився згідно з масштабом університету щодо його контингенту, регіонального коефіцієнту, позиції в міжнародних рейтингах, обсягу коштів на дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів.

Крім цього, з 2021 року додасться показник працевлаштування випускників.

Для цього в 2020 році Міносвіти має намір запустити електронну систему, яка буде відслідковувати, чи працюють випускники того чи іншого університету в посаді, що вимагає вищої освіти.

Як повідомляли Українські Новини, Національний рада з питань розвитку науки та технологій вирішив призупинити атестацію вищих навчальних закладів на предмет їхньої наукової діяльності до 2020 року.

На думку експертів, українська освіта не пристосована до ринку праці.

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