Лукашенко признался, что не пользуется мобильным телефоном

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом он рассказал, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, сообщает "Белта".

"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону (а это происходит очень редко), то адъютант его приносит.



"Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - сказал он.

Также Лукашенко отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.



Как сообщали Українські Новини, Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против.



Также Беларусь закупила нефть у Норвегии.