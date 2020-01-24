подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Мир
  • Лукашенко признался, что не пользуется мобильным телефоном
24 января 2020, пятница, 17:42 51
Мир 2020-01-24T17:42:01+02:00
Українські Новини
Лукашенко признался, что не пользуется мобильным телефоном

Лукашенко признался, что не пользуется мобильным телефоном

Валерия Драгомирова
Беларусь, Гаджеты, Мобильный телефон, Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом он рассказал, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, сообщает "Белта".

"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону (а это происходит очень редко), то адъютант его приносит.


"Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - сказал он. 

Также Лукашенко отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против. 

Также Беларусь закупила нефть у Норвегии.

Больше новостей о: Беларусь Гаджеты Мобильный телефон Александр Лукашенко

Беларусь планирует импортировать 30% нефти через У...
Аккумуляторы в игрушках и гаджетах вредят здоровью...
ЕС обяжет производителей устанавливать единый тип ...
Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и з...
ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене
Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной
Новости
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
В Киеве из-за очередного звонка о минировании закрыли 5 станций метро 18:31
В Давос я летал за свой счет, - нардеп Гончаренко 18:27
Беларусь приостановила импорт мяса птицы из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа 18:15
Бужанский предложил Раде запретить символику подразделений СС 18:05
САП закрыла дело Охендовского в связи с неустановлением достаточных доказательств вины 17:51
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok