"Тетянин день - 2020": традиції, прикмети, привітання

Тетянин День традиційно святкують 25 січня. Тетяна вважається покровителькою всіх студентів, тому цей день в деяких країнах ще й День студента. Традиційно в Україні святкують два Дні студента - перший - одночасно з міжнародним святом - 17 листопада, а другий - 25 січня. Виходить, що у студенток-Тетян в цей день подвійне свято. Українські Новини вивчили традиції і зібрали кращі привітання з Тетяниним днем в прозі і віршах. Істрія Святої Татіани Свята мучениця Татіана жила в Римській імперії і прийняла мученицьку смерть, але так і не похитнулася у вірі. Як свідчить легенда, дівчину намагалися навернути в язичництво: палили вогнем, кидали в клітку з левом, але на ранок рани Татіани чудесним чином зникали, а лев просто миролюбно лизнув її ноги. Проте 25 січня дівчину стратили. У 1755 році в день шанування цієї святої був заснований Московський університет. Мати засновника вузу теж звали Тетяною, і день народження вона святкувала теж 25 грудня, тому при університеті побудували церкву в честь святої. Студенти стали ходити в цю церкву і просити заступництва під час навчання і на іспитах. Скоро традиція поширилася повсюдно. Мученицю стали шанувати як покровительку наук, а 25 грудня відзначати не тільки іменини Тетяни, а й день студентів. Традиції свята У цей день українки пекли короваї в формі сонця і пригощали ними всіх домочадців. Так намагалися прискорити прихід весни. Молоді дівчата, які прагнули вийти заміж, робили з клаптиків тканини і пір'я маленькі метелки і намагалися поставити їх в кутку будинку коханого. Якщо зробити це, то хлопець напевно покличе заміж, а шлюб буде міцним і щасливим. В цей день, як за старих часів, так і зараз, йдуть до церкви і ставлять свічку за успішне навчання та складання іспитів. Раніше навіть було прийнято не затримувати нетверезих студентів, які вешталися по місту. Зараз в Тетянин день студенти влаштовують гучні вечірки, виступи, концерти і конкурси. Вітають один одного і улюблених викладачів. Відправляють привітання дівчатам і жінкам на ім'я Тетяна. Тетянин день: привітання в прозі і віршах Зимний день, холодный, снежный,Все деревья в серебре.День Татьяны — милой, нежной —Отмечаем в январе.В этот день тебе желаемСчастья, радости, тепла,Исполнения желаний.Тех, которых ты ждала.Пусть любимым станет праздникВ этот день календаря.Потому что ты, Татьяна,Королева января. *** Ти... Т.А.Н.Я. Терпляча.Ангелоподібна. Незвичайна, Яскрава. Шкода, що так мало букв, я міг би продовжувати й продовжувати! Зі святом тебе! *** У день Тетяни я вітаю Тебе, панночко прекрасна, Подарує хай Свята Долю радісну і ясну. Хай завжди допомагає, Сили жити хай дає, Біди, смуток і нещастя Хай Тетяна відведе. *** Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь. *** Поздравим Татьяну! Она без изъяна: Знойна, чуть строптива Да очень красива. Риск любит и ценит, А главное, верит В себя и в удачу. О, Танечка, значит, Крутой в жизни будешь ... и счастье добудешь! Рекордов, мечтаний, Удач в день Татьянин. *** Вітаю з Днем Тетяни і від чистого серця бажаю, щоб в житті всі печалі замітали снігові хуртовини, а душевний смуток змивали проливні дощі. Щоб яскраві промені сонця дарували натхнення, а легкий дотик вітерця змушував відчувати себе вільною. Щоб на шляху не було перешкод і помилок. Щоб в серці з кожним днем розквітала любов. *** Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба, Хочем побажати щастя звідусюди. Хочем побажати, наша мила пташко, Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко, Щоб підносив до небес, коли щастя повно, Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно, Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі, Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі. *** Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения. *** За благородну, за Тетяну Бокал підняти я вже встану, За молодість її душі Сьогодні вип’ю від душі! Нагадаємо, раніше Українські Новини розповіли, як можна привітати з Днем Соборності України.