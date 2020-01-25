"Тетянин день - 2020": традиції, прикмети, привітання

Тетянин День традиційно святкують 25 січня. Тетяна вважається покровителькою всіх студентів, тому цей день в деяких країнах ще й День студента. Традиційно в Україні святкують два Дні студента - перший - одночасно з міжнародним святом - 17 листопада, а другий - 25 січня. Виходить, що у студенток-Тетян в цей день подвійне свято. Українські Новини вивчили традиції і зібрали кращі привітання з Тетяниним днем ​​в прозі і віршах.

Істрія Святої Татіани

Свята мучениця Татіана жила в Римській імперії і прийняла мученицьку смерть, але так і не похитнулася у вірі. Як свідчить легенда, дівчину намагалися навернути в язичництво: палили вогнем, кидали в клітку з левом, але на ранок рани Татіани чудесним чином зникали, а лев просто миролюбно лизнув її ноги. Проте 25 січня дівчину стратили.

У 1755 році в день шанування цієї святої був заснований Московський університет. Мати засновника вузу теж звали Тетяною, і день народження вона святкувала теж 25 грудня, тому при університеті побудували церкву в честь святої. Студенти стали ходити в цю церкву і просити заступництва під час навчання і на іспитах. Скоро традиція поширилася повсюдно. Мученицю стали шанувати як покровительку наук, а 25 грудня відзначати не тільки іменини Тетяни, а й день студентів.

Традиції свята

У цей день українки пекли короваї в формі сонця і пригощали ними всіх домочадців. Так намагалися прискорити прихід весни.

Молоді дівчата, які прагнули вийти заміж, робили з клаптиків тканини і пір'я маленькі метелки і намагалися поставити їх в кутку будинку коханого. Якщо зробити це, то хлопець напевно покличе заміж, а шлюб буде міцним і щасливим.

В цей день, як за старих часів, так і зараз, йдуть до церкви і ставлять свічку за успішне навчання та складання іспитів. Раніше навіть було прийнято не затримувати нетверезих студентів, які вешталися по місту. Зараз в Тетянин день студенти влаштовують гучні вечірки, виступи, концерти і конкурси. Вітають один одного і улюблених викладачів. Відправляють привітання дівчатам і жінкам на ім'я Тетяна.

Тетянин день: привітання в прозі і віршах

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

Ти... Т.А.Н.Я. Терпляча.Ангелоподібна. Незвичайна, Яскрава. Шкода, що так мало букв, я міг би продовжувати й продовжувати! Зі святом тебе!

***

У день Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

***

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

***

Поздравим Татьяну!

Она без изъяна:

Знойна, чуть строптива

Да очень красива.

Риск любит и ценит,

А главное, верит

В себя и в удачу.

О, Танечка, значит,

Крутой в жизни будешь

... и счастье добудешь!

Рекордов, мечтаний,

Удач в день Татьянин.

***

Вітаю з Днем Тетяни і від чистого серця бажаю, щоб в житті всі печалі замітали снігові хуртовини, а душевний смуток змивали проливні дощі. Щоб яскраві промені сонця дарували натхнення, а легкий дотик вітерця змушував відчувати себе вільною. Щоб на шляху не було перешкод і помилок. Щоб в серці з кожним днем розквітала любов.

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

***

Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

***

За благородну, за Тетяну

Бокал підняти я вже встану,

За молодість її душі

Сьогодні вип’ю від душі!

Нагадаємо, раніше Українські Новини розповіли, як можна привітати з Днем Соборності України.