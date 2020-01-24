Директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати

Директор державного підприємства "Поліграфічний комбінат" Україна" Юрій Онищенко отримав 600 тис. гривень зарплати в січні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, 3 січня Онищенко отримав 147 194 гривні зарплати за основним місцем роботи - поліграфкомбінат "Україна".

Також 16 січня Онищенко задекларував отримання ще 452 166 гривень зарплати на тому ж підприємстві.

При цьому в декларації не вказано період, за який була отримана зарплата.

Кабінет Міністрів погодив призначення директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат" Україна" Юрія Онищенка в травні 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, Найєм в "Укроборонпромі" в грудні отримав 486,6 тис. гривень зарплати.

Тим часом, у 2020 директор "Укрпошти" Ігор Смілянський буде отримувати 1,9 млн гривень зарплати.

Раніше Президент Володимир Зеленський вирішив не відправляти главу уряду Олексія Гончарука у відставку під обіцянку вирішити проблему гігантських зарплат чиновників Кабміну і держкомпаній.