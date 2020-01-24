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24 января 2020, пятница, 14:41 76
Происшествия 2020-01-24T14:42:09+02:00
Українські Новини
В Днипре от осложнений гриппа умер 2-летний малыш

В Днипре от осложнений гриппа умер 2-летний малыш

Ольга Фандорина
Грипп, Осложнения гриппа, Днипро, Смерть ребенка
Температура, грипп, простуда. Фото: pinkycloud.com
Температура, грипп, простуда. Фото: pinkycloud.com

Двухлетний мальчик умер от осложнений гриппа в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Днипровской областной государственной администрации.

Мальчик заболел 20 января.

Сообщается, что у него была молниеносная форма гриппа А.

При этом в Днепропетровской области не превышен эпидпорог заболеваемости.

Однако в некоторых городах области (включая Днипро и Кривой Рог) стали закрывать школы и отдельные классы из-за увеличения количества заболевших детей.

Как сообщали Українськi Новини, 11 человек умерли от осложнений гриппа с начала октября 2019 года.

Также писали о том, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ.

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