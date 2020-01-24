В Днипре от осложнений гриппа умер 2-летний малыш

Двухлетний мальчик умер от осложнений гриппа в Днипре. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Днипровской областной государственной администрации. Мальчик заболел 20 января. Сообщается, что у него была молниеносная форма гриппа А. При этом в Днепропетровской области не превышен эпидпорог заболеваемости. Однако в некоторых городах области (включая Днипро и Кривой Рог) стали закрывать школы и отдельные классы из-за увеличения количества заболевших детей. Как сообщали Українськi Новини, 11 человек умерли от осложнений гриппа с начала октября 2019 года. Также писали о том, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ.