В Днипре от осложнений гриппа умер 2-летний малыш

Двухлетний мальчик умер от осложнений гриппа в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Днипровской областной государственной администрации.

Мальчик заболел 20 января.

Сообщается, что у него была молниеносная форма гриппа А.

При этом в Днепропетровской области не превышен эпидпорог заболеваемости.

Однако в некоторых городах области (включая Днипро и Кривой Рог) стали закрывать школы и отдельные классы из-за увеличения количества заболевших детей.

Как сообщали Українськi Новини, 11 человек умерли от осложнений гриппа с начала октября 2019 года.

Также писали о том, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ.