Я не знаю, разрешат мне въезд или нет, - Серов о возможной отмене концерта в Киеве

Концерт Александра Серова в Киеве запланирован на 23 марта в столичном Дворце "Украина", но разрешение на его проведение остается под вопросом.

О том, почему певцу запретили въезд в страну сообщает "КП".

Народный депутат Владимир Арьев попросил СБУ запретить Серову въезд в страну из-за выступления в Крыму. Из-за этого представители концертной площадки сообщили что концерт, скорее всего, отменят. Сейчас ведутся переговоры с организаторами по этому поводу.

Согласно ответу СБУ на запрос "КП", сейчас запрета на въезд нет.

Ответ СБУ на запрос "КП". Фото: КП

Певец прокомментировал, что в Украине сейчас ужесточилась система въезда в страну и он сам не знает, разрешат ли ему выступать. Он также не понимает, почему ему запретили вернутсья на родину.

"Вроде бы у меня все чисто. Более того, как мне можно запретить въезд, если я родился в Украине? Работал и кое-что сделал для культуры этой страны, как музыкальный руководитель. Вот и вся моя миссия. Я не знаю, я отрицательного ничего не делал", - сказал Серов.

Он также добавил, что его родственники по-прежнему живут в Николаеве.

О своем визите в Крым певец сказал, что это был исключительно для того, чтобы встретиться со старыми друзьями.

"Мой визит в Севастополь был только благородным! Повидать своих друзей, которым уже по почти 70 лет. Наверное, это была наша последняя встреча, потому что я вряд ли еще раз туда приеду. И это не потому, что по политическим делам, а потому что не те уже силы мотаться туда-сюда", - ответил он.

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