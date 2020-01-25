подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Украину заденут мощные атмосферные фронты: синоптик предупредила о резкой смене погоды
25 января 2020, суббота, 06:00 304 Карта
Жизнь 2020-01-25T06:00:02+02:00
Українські Новини
Украину заденут мощные атмосферные фронты: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Украину заденут мощные атмосферные фронты: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода зимой, Погода на неделю, погода в январе, Наталка Диденко, Прогноз, Погода
Погода. Фото: freshwallpapers.net
Погода. Фото: freshwallpapers.net

Аномально теплая для зимы погода в Украине сохранится и в обозримом будущем. Более того, в начале недели придет новая волна тепла.

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Снова мощный антициклон над континентальной Европой и масштабная циклоничнисть над северной частью. А мы, Украина - между ними", - предупредила она.

На выходных, по словам синоптика, как европейская территория, мы больше будем зависеть от антициклона, поэтому и в большинстве областей осадков не будет.

"Однако северная, особенно северо-восточная, зона воздействия в виде атмосферных фронтов все время хочет откусить кусок солнечной погоды.

Поэтому на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и Киевщине в субботу ожидается облачная погода, местами с небольшими осадками", - сообищила Диденко.

В воскресенье будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег.

25-го января на севере и востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер.

Температура воздуха в ночные часы от 2 тепла до 4 мороза, днем ​​25 января + 2 + 6 градусов, 26-го января + 3 + 9 градусов.

В Киеве в субботу будет облачно и еще ветрено, в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер. 

Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25-го января 2 градуса, 26-го января +4, +5 градусов.

"С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29-го января, в среду, следовательно, метеопатам приготовиться", - предупредила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве погода зимой Погода на неделю погода в январе Наталка Диденко Прогноз Погода

Похолодает до -12, местами пройдут снегопады: прог...
Аномально теплый февраль и суровые морозы весной: ...
Ударят морозы до -13 и засыплет снегом: синоптики ...
Снегопады, шквалы ветра и потепление: синоптик пре...
В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк
В Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение коронавирусом, - Скалецкая
Новости
Врачи назвали 7 самых распространенных мифов о гриппе 06:30
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа 06:05
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь 05:30
Венедиктова записала видео, где прокомментировала поведение Порошенко в ГБР 23:45
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели 10:51
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Увеличение пенсионного возраста признали неконституционным
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok