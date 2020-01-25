Украину заденут мощные атмосферные фронты: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Аномально теплая для зимы погода в Украине сохранится и в обозримом будущем. Более того, в начале недели придет новая волна тепла.

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Снова мощный антициклон над континентальной Европой и масштабная циклоничнисть над северной частью. А мы, Украина - между ними", - предупредила она.

На выходных, по словам синоптика, как европейская территория, мы больше будем зависеть от антициклона, поэтому и в большинстве областей осадков не будет.

"Однако северная, особенно северо-восточная, зона воздействия в виде атмосферных фронтов все время хочет откусить кусок солнечной погоды.

Поэтому на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и Киевщине в субботу ожидается облачная погода, местами с небольшими осадками", - сообищила Диденко.

В воскресенье будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег.

25-го января на севере и востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер.

Температура воздуха в ночные часы от 2 тепла до 4 мороза, днем ​​25 января + 2 + 6 градусов, 26-го января + 3 + 9 градусов.

В Киеве в субботу будет облачно и еще ветрено, в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер.

Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25-го января 2 градуса, 26-го января +4, +5 градусов.

"С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29-го января, в среду, следовательно, метеопатам приготовиться", - предупредила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.