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  • Весам не стоит суетится, а Скорпионов ждет встреча из прошлого - гороскоп на воскресенье
26 января 2020, воскресенье, 06:00 550 Инфографика
Lifestyle 2020-01-26T06:00:02+02:00
Українські Новини
Весам не стоит суетится, а Скорпионов ждет встреча из прошлого - гороскоп на воскресенье

Весам не стоит суетится, а Скорпионов ждет встреча из прошлого - гороскоп на воскресенье

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Почти все знаки зодиака смогут улучшить отношения со своими половинками в воскресенье, 26 января. А что могут ожидать в этот день представители знаков зодиака в других сферах жизни, расскажут Українські Новини.

Энергия зодиакального знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.Энергия зодиакального знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 19 апреля)

В воскресенье Овны смогут наконец отдохнуть. День будет тихим и спокойным.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Окружающие будут пытаться вывести Тельцов на конфликт. Но звезды советуют даже не пытаться докричаться до тех, кто не хочет Тельцов слушать и слышать. Это бессмысленно.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы по своей природе очень болтливые. Но звезды советуют держать в этот день язык за зубами, ведь есть риск, что Близнецы могут рассказать что-то лишнее. Лучше сначала все хорошенько обдумайте.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам звезды советуют в этот день быть собой. Ведь окружающие любят Раков именно за это.

Лев (23 июля - 22 августа)

В воскресенье Львам предстоит преодолеть трудное препятствие. Сперва Львам покажется, что это невозможно. Но звезды уверяют, что нужно приложить немного усилий и все получится.  

Дева (23 августа - 22 сентября)

Звезды в этот день советуют Девам не действовать импульсивно. Перед тем, как что-то сделать, лучше несколько раз подумать стоит ли игра свеч.

Весы (23 сентября - 22 октября)

В воскресенье звезды советуют Весам не суетится, ведь в постоянной суете легко можно не заметить главного.  

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам в этот день лучше отложить все дела, которые только можно. В воскресенье все будет валиться из рук. Лучше переждать, не пытаясь бороться с этим

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы в воскресенье могут встретить человека из прошлого. Того, с кем давно не общались. Звезды советуют не отказываться от этой встречи, а попытаться восстановить связь с ним.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В этот день Козерогам стоит доверять только первому впечатлению. Есть риск, что все остальные мысли могут быть ошибочными.

Водолей (20 января - 18 февраля)

В воскресенье Водолеи с легкостью смогут достичь хороших результатов в любых делах. Успех будет сопровождать Водолеев весь день.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбы почувствуют прилив вдохновения. Звезды советуют направить его в творчество. Однако важно помнить, что творчество - энергоемкий процесс.

Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал о том, какие изменения ждут Дев и Весов в 2020 году. Также астрологи, нумерологи и тарологи сделали прогноз на 2020 для Украины.

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