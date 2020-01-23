Главные премьеры недели: что посмотреть в кинотеатрах

Сегодня, 23 января, в кинотеатрах Украины состоятся премьеры фильмов. Среди них нашумевший фильм Тайки Вайтити о воображаемом Гитлере "Кролик Джоджо", а также мультфильм "Баранчик Шон: Фермагеддон". Українські Новини расскажут, что еще можно посмотреть в кинотеатрах.



Плохие парни навсегда



Легендарный комедийный боевик получил продолжение. Опять на дежурстве копы-напарники Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Только таким смелым и ироничным ребятам под силу очистить город от преступников.







Барашек Шон: Фермагеддон



И снова на большом экране приключения неугомонного Барашка Шона и его друзей с фермы. На этот раз Шону придется познакомиться с внеземной формой жизни и спасти родную планету от настоящего Фермагеддона.





Кролик Джоджо



"Кролик Джоджо" - это сатирический фильм о Второй мировой войне, который расскажет об одиноком немецком мальчике, чье мировоззрение переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что его одинокая мать прячет на чердаке их дома молодую еврейскую девушку. Джоджо будет вынужден поставить под сомнение слепую веру в нацизм и правоту своего глуповатого воображаемого друга Адольфа Гитлера.







Экс



События фильма "Экс" происходят в 1932 году в Галиции. Четверо украинских подпольщиков УВО (Украинская военная организация) по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен планируют ограбление для нужд сопротивления. Но все идет не по плану, и тщательно разработанная операция превращается в кровавую бойню. Сценарий основан на реальных событиях.

Соглашение с потусторонним





Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно умерла его жена, а маленького сына мучают кошмары. А священник, которого позвали в дом, убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, который принимает различный вид. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.







Девушка в лабиринте



Молодую женщину Саманту, которую похитили 15 лет назад, находят в ужасном состоянии в лесу, и с ней начинает общаться доктор Грин, профайлер, который пытается найти в ее спутанности сознания подсказки к тому, где ее держали и кто был ее мучителем. Также по следам похитителя идет частный детектив Бруно Генко, у которого есть свои причины добраться до преступника первым.

Ранее Українські Новини писали о топ-10 фильмах 2019 года.