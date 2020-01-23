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23 января 2020, четверг, 06:10 16
Жизнь 2020-01-23T06:10:02+02:00
Українські Новини
Главные премьеры недели: что посмотреть в кинотеатрах

Главные премьеры недели: что посмотреть в кинотеатрах

Валерия Драгомирова
Кинотеатр, премьеры, Фильмы, премьеры фильмов

Сегодня, 23 января, в кинотеатрах Украины состоятся премьеры фильмов. Среди них нашумевший фильм Тайки Вайтити о воображаемом Гитлере "Кролик Джоджо", а также мультфильм "Баранчик Шон: Фермагеддон". Українські Новини расскажут, что еще можно посмотреть в кинотеатрах.


Плохие парни навсегда

Легендарный комедийный боевик получил продолжение. Опять на дежурстве копы-напарники Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Только таким смелым и ироничным ребятам под силу очистить город от преступников.



Барашек Шон: Фермагеддон

И снова на большом экране приключения неугомонного Барашка Шона и его друзей с фермы. На этот раз Шону придется познакомиться с внеземной формой жизни и спасти родную планету от настоящего Фермагеддона.

Кролик Джоджо

"Кролик Джоджо" - это сатирический фильм о Второй мировой войне, который расскажет об одиноком немецком мальчике, чье мировоззрение переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что его одинокая мать прячет на чердаке их дома молодую еврейскую девушку. Джоджо будет вынужден поставить под сомнение слепую веру в нацизм и правоту своего глуповатого воображаемого друга Адольфа Гитлера.



Экс

События фильма "Экс" происходят в 1932 году в Галиции. Четверо украинских подпольщиков УВО (Украинская военная организация) по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен планируют ограбление для нужд сопротивления. Но все идет не по плану, и тщательно разработанная операция превращается в кровавую бойню. Сценарий основан на реальных событиях.

Соглашение с потусторонним

Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно умерла его жена, а маленького сына мучают кошмары. А священник, которого позвали в дом, убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, который принимает различный вид. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.



Девушка в лабиринте

Молодую женщину Саманту, которую похитили 15 лет назад, находят в ужасном состоянии в лесу, и с ней начинает общаться доктор Грин, профайлер, который пытается найти в ее спутанности сознания подсказки к тому, где ее держали и кто был ее мучителем. Также по следам похитителя идет частный детектив Бруно Генко, у которого есть свои причины добраться до преступника первым.

 

 Ранее Українські Новини писали о топ-10 фильмах 2019 года

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