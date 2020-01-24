Зарплата больше чем у Смелянского и Трампа: директор ГП "Антонов" Донец получил 1, 2млн гривен за декабрь

Директор государственного предприятия Антонов Александр Донец получил зарплату за декабрь в сумме 1,203 млн гривен, что выше, чем у президента США Дональда Трампа, который получает 33,3 тыс. долларов в месяц (около 800 тыс. гривен по курсу НБУ), и у генерального директора государственной компании "Укрпочта" Игоря Смелянского, который получает зарплату 1 миллион 24 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини. Согласно им, Донец получил 1 203 067 гривен зарплаты за декабрь. Денежные средства были получены им 20 января. Донец занимает должность руководителя ГП "Антонов" с 30 мая 2018 года. Как сообщали Українські Новини, в 2020 Игорь Смелянский будет получать 1,9 млн гривен зарплаты. Тем временем, зарплата Смилянского выше, чем у главного почтмейстер США. Отметим, зарплата Зеленского за 2019 год составила 209 тыс. гривен.