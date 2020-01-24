Зарплата більша ніж у Смілянського і Трампа: директор ДП "Антонов" Донець отримав 1,2 млн гривень за грудень

Директор державного підприємства Антонов Олександр Донець отримав зарплату за грудень у сумі 1,203 млн гривень. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини. Згідно з ним, Донець отримав 1 203 067 гривень зарплати за грудень. Грошові кошти були отримані ним 20 січня. Донець займає посаду керівника ДП "Антонов" з 30 травня 2018 року. Як повідомляли Українські Новини, у 2020 Ігор Смілянський буде отримувати 1,9 млн гривень зарплати. Тим часом, зарплата Смілянського вище, ніж у головного поштмейстер США. Зазначимо, зарплата Зеленського за 2019 рік склала 209 тис. гривень.