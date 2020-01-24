Зарплата більша ніж у Смілянського і Трампа: директор ДП "Антонов" Донець отримав 1,2 млн гривень за грудень

Новий тариф на розподіл для АТ "Львівгаз" у 2,5 рази менший собівартості доставки газу споживачам 15:32 Прес-реліз

Нам нічого чекати кризи, буде вона чи не буде - ніхто не знає, – Хмельницький 14:54

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