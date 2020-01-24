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24 січня 2020, пʼятниця, 13:49 18
Політика 2020-01-24T15:15:02+02:00
Українські Новини
Зарплата більша ніж у Смілянського і Трампа: директор ДП "Антонов" Донець отримав 1,2 млн гривень за грудень

Зарплата більша ніж у Смілянського і Трампа: директор ДП "Антонов" Донець отримав 1,2 млн гривень за грудень

Надежда Комендантова
зарплати в Україні, ГП Антонов, зарплати топ-менеджерів
Президент ДП Антонов Олександр Донець. Фото: LIGA.net
Президент ДП Антонов Олександр Донець. Фото: LIGA.net

Директор державного підприємства Антонов Олександр Донець отримав зарплату за грудень у сумі 1,203 млн гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Донець отримав 1 203 067 гривень зарплати за грудень.

Грошові кошти були отримані ним 20 січня.

Донець займає посаду керівника ДП "Антонов" з 30 травня 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 Ігор Смілянський буде отримувати 1,9 млн гривень зарплати.

Тим часом, зарплата Смілянського вище, ніж у головного поштмейстер США.

Зазначимо, зарплата Зеленського за 2019 рік склала 209 тис. гривень.

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