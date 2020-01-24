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24 января 2020, пятница, 21:00 220 Карта
Общество 2020-01-24T21:00:02+02:00
Українські Новини
Похолодает до -12, местами пройдут снегопады: прогноз погода на субботу

Похолодает до -12, местами пройдут снегопады: прогноз погода на субботу

Надежда Комендантова
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Зима.
Зима.

В то время, как синоптики прогнозируют, что зима в Украину придет весной, а лето будет аномально жарким, 25 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье -2…-9 градусов, днем 0…+7 градусов, в Черновицкой области +3…+8 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем +1…-4 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +4…+6  градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +3…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков; в Черниговской и Сумской областях местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица; ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-6 градусов, днем +3…+9 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

 

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