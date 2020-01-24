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24 января 2020, пятница, 12:02 418
Силовые структуры 2020-01-24T12:02:16+02:00
Українські Новини
Во время допроса Порошенко под ГБР разбили унитаз и пришли клоуны

Во время допроса Порошенко под ГБР разбили унитаз и пришли клоуны

Ольга Фандорина
Петр Порошенко, ГБР, Потасовка, Акция протеста, допрос Порошенко

Сегодня, 24 января под здание Государственного бюро расследований, где проходит допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене, произошла потасовка активистов, разбили унитаз, а в поддержку экс-президента пришли клоуны с плакатами. Об этом сообщает "Страна".

К офису ГБР мужчина привез на тележке выкрашенный в золотой цвет унитаз, который по его замыслу олицетворяет коррупцию Порошенко. Поддерживающие бывшего президента активисты устроили потасовку и разбили коррупционный унитаз.

Так же на акции под ГБР были замечены и два клоуна с плакатами в поддержку экс-гаранта.

Клоуны в поддержку экс-президента Украины. Фото: СтранаКлоуны в поддержку экс-президента Украины. Фото: Страна

Фото и видео: Cтрана

Как сообщали Українські Новини, бывший Президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

Теперь, в случае если Петр Порошенко пропустит сегодняшний допрос, правоохранительным органам придется доправить его силой в наручниках или же в сопровождении спецназа.

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