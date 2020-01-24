Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту умышленного убийства украинских военнослужащих во время подрыва боевиками донецкого аэропорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Офисом Генерального прокурора внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) сведения о еще одном преступления против украинских военнослужащих при обороне Донецкого аэропорта - нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в нем.

Прокуроры дополнительно проанализировали данные по делам, расследуемых следователями Службы безопасности Украины по фактам грубого нарушения норм международного гуманитарного права участниками незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Речь идет о детальном изучение обстоятельств подрыва здания донецкого аэропорта.

Сообщается, что в целом по обороне аэропорта расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками террористических организаций против украинских военнослужащих.

Согласно сообщению, было установлено, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Указано, что 20 января 2015 года боевики запросили у военнослужащих Вооруженных сил, оборонявших аэропорт, прекращения огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя, а на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий.

Находясь в районе позиций подразделений Вооруженных сил, боевики установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта.

После окончания перемирия боевики взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников.

Отмечается, что это второй зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии.

Санкция ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января Президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших при обороне донецкого аэропорта.