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24 січня 2020, пʼятниця, 11:30 11
Силові структури 2020-01-24T13:15:02+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом умисного вбивства під час підриву донецького аеропорту бойовиками

Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом умисного вбивства під час підриву донецького аеропорту бойовиками

Елизавета Драбкина
Офіс Генпрокурора, Донецький аеропорт, Кіборги
Зруйнований російськими окупантами аеропорт Донецька. Фото: Twitter
Зруйнований російськими окупантами аеропорт Донецька. Фото: Twitter

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом умисного вбивства українських військовослужбовців під час підриву бойовиками донецького аеропорту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Офісом Генерального прокурора внесено до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) відомості щодо ще одного злочину проти українських військовослужбовців під час оборони Донецького аеропорту – порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - сказано в ньому.

Прокурори додатково проаналізували дані по справах, розслідуваних слідчими Служби безпеки України за фактами грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права учасниками незаконних збройних формувань самопроголошеної "Донецької народної республіки". Мова йде про детального вивчення обставин підриву будівлі донецького аеропорту.

Повідомляється, що в цілому по обороні аеропорту розслідується більше сотні злочинів, вчинених учасниками терористичних організацій проти українських військовослужбовців.

Згідно з повідомленням, було встановлено, що в діях бойовиків та їхніх ватажків є ознаки віроломства, що прямо заборонені статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

Зазначено, що 20 січня 2015 року бойовики запросили у військовослужбовців Збройних сил, які обороняли аеропорт, припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих і поранених з поля бою, а насправді діяли з метою одержання військової переваги та прихованого ведення бойових дій.

Перебуваючи в районі позицій підрозділів Збройних сил, бойовики встановили вибухівку на елементи конструкції нового терміналу аеропорту. Після закінчення перемир'я бойовики підірвали конструктивні елементи терміналу, в результаті чого бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях будівлі обвалилася, ховаючи під собою українських захисників.

Наголошується, що це другий зареєстрований факт віроломства бойовиків після Иловайской трагедії.

Санкція ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців, загиблих при обороні донецького аеропорту.

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