Зеленский почтил память "киборгов", защищавших донецкий аэропорт

Президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших при обороне донецкого аэропорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Зеленский принял участие в мероприятиях памяти военнослужащих, которые в этот день 2015 года погибли при обороне донецкого аэропорта во время военных действий на востоке Украины.

Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны.

Также Зеленский пообщался с семьями военных.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 16 января Украина чтит память героев, погибших при защите Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева. Один из самых сильных периодов боев в Донецком аэропорту был с 26.05.2014, когда первые военные самолеты начали спускать бомбы на посадки и здание аэропорта, который продлился до 22.01.2015 года. Прозвище "киборги" украинским защитникам терминалов дали боевики, которые никак не могли поверить в стойкость и неустрашимость наших воинов, что люди могут так долго и отчаянно защищать объект.

Тем временем в украинских аэропортах в честь "киборгов" сыграют военные оркестры.