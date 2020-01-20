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20 января 2020, понедельник, 10:29 27
Президент 2020-01-20T10:30:05+02:00
Українські Новини
Зеленский почтил память "киборгов", защищавших донецкий аэропорт

Зеленский почтил память "киборгов", защищавших донецкий аэропорт

Анна Рудык
Владимир Зеленский, День памяти киборгов, Киборги, Министерство обороны Украины
Зеленский почтил память киборгов. Фото: Офис Президента
Зеленский почтил память киборгов. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших при обороне донецкого аэропорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Зеленский принял участие в мероприятиях памяти военнослужащих, которые в этот день 2015 года погибли при обороне донецкого аэропорта во время военных действий на востоке Украины.

Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны.

Также Зеленский пообщался с семьями военных.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 16 января Украина чтит память героев, погибших при защите Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.  Один из самых сильных периодов боев в Донецком аэропорту был с 26.05.2014, когда первые военные самолеты начали спускать бомбы на посадки и здание аэропорта, который продлился до 22.01.2015 года. Прозвище "киборги" украинским защитникам терминалов дали боевики, которые никак не могли поверить в стойкость и неустрашимость наших воинов, что люди могут так долго и отчаянно защищать объект.

Тем временем в украинских аэропортах в честь "киборгов" сыграют военные оркестры.

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