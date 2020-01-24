В Румынии возмутились речью Зеленского с "ошибкой перевода"

Министерство иностранных дел Румынии потребовало от украинского посла в связи с упоминанием Румынии во время поздравительной речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии.

В Румынии потребовали объяснений в связи с употребление термина "оккупации" Северной Буковины в речи Зеленского.

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в заявлении МИД.

По словам посла Украины в Бухаресте Александра Банькова, речь идет о неточном переводе на англоязычной странице сайта Офиса президента слова "заняли", которое было переведено как "occupied" и воспринята румынской стороной как "оккупация".

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео. Кстати, перевод уже исправлен (на слово "taken" - ред.), - написал Баньков на своей странице в Facebook.

Ранее полиция Великобритании приравняла украинский тризуб к террористическим символам.

Украина не услышала четкого ответа от Великобритании о трезубце: посольство требует разъяснений.