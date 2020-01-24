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24 января 2020, пятница, 10:39 18
Транспорт 2020-01-24T10:40:27+02:00
Українські Новини
За 2019 год "Новая почта" увеличила количество отделения и отправок из США и Китая

За 2019 год "Новая почта" увеличила количество отделения и отправок из США и Китая

Таня Войтюк
Новая почта, Доставка, почтовые отделения, Посылка, Китай, США
Новая почта. Фото:novaposhta
Новая почта. Фото:novaposhta

В 2019 году компания экспресс-доставки "Новая Почта" увеличила количество отправлений на 22% до 212 млн посылок по сравнению с 2018 годом, а также увеличила количество отделений на 122% до 6000 отделений.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор компании Александр Бульба.

"За 2019 год мы доставили 212 млн посылок. Это абсолютный рекорд компании", - сказал он.

Если говорить о разбивке по месяцам, то выделяются показатели декабря – 24,5 млн посылок, также в декабре был установлен рекорд по отправлениям за одни логистические сутки – 1,3 млн.

На 26% были увеличены показатели международной доставки. При этом, из Китая было доставлено на 30% посылок больше, из США – на 20%, из Польши – в 3 раза больше, из Великобритании – в 2 раза больше.

В 2019 году компания также увеличила количество отделений на 3300.

"3300 отделений мы открыли в 2019 году. На сегодняшний день у нас более 6 тыс. отделений", - сказал он.

В основном отделения были открыты в населенных пунктах, где компания еще не присутствовала, а также в городах-миллионниках – в ЖК и ТРЦ.

Услугами компании в 2019 году воспользовались 8 млн человек. Бульба добавил, что в 2020 году компания намерена открыть около 1200 отделений.

Основное внимание при расширении сети отделений будет сделано на села, а также на увеличения покрытия в крупнейших городах Украины.

Как сообщали Українські Новини, "Новая почта" установила стоимость авиадоставки до тысячи гривен.

Также "Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки. 

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