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24 января 2020, пятница, 09:47 105
Кабмин 2020-01-24T09:48:05+02:00
Українські Новини
Кабмин сегодня проведет заседание

Кабмин сегодня проведет заседание

Надежда Комендантова
Кабмин, Заседание, Правительство
Кабмин. Фото: Кабмин
Кабмин. Фото: Кабмин

Кабинет Министров проведет заседание в пятницу, 24 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:30 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме.

По итогам заседания в 13:30 планируется брифинг.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук после скандального обнародования якобы прослушивания его разговора подал заявление об отставке.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ.

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