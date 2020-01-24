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24 января 2020, пятница, 09:35 176
Общество 2020-01-24T09:35:49+02:00
Українські Новини
Мороз и гололедица: водителей предупредили о пробках и плохих погодных условиях

Мороз и гололедица: водителей предупредили о пробках и плохих погодных условиях

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Украине, Прогноз погоды, Пробки, Google maps
Снег. Фото: pixabay
Снег. Фото: pixabay

Несмотря на то, что настоящая зима прийдет только весной, по состоянию на 24 января на всей территории страны без осадков, только в Харьковской области местами небольшой снег, средняя температура воздуха -1-5 ° С.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Отмечается, что покрытие на дорогах государственного значения сухое,в Харьковской области мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололедица. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -3-8.

По данным Google Maps, в Киеве образовались значительные пробки в центральной части.

Затруднено движение транспорта на улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте и Набережном шоссе.

Пробки образовались на Дарницком, Южном мостах и мосту имени Патона. Также зафиксированы пробки на Харьковском шоссе, возле станций метро "Черниговская", "Славутич", "Позняки".

Карта пробокКарта пробок. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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