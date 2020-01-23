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23 января 2020, четверг, 23:57 134
Мир 2020-01-24T00:03:08+02:00
Українські Новини
Российский комик сбежал из страны после шутки над Путиным

Российский комик сбежал из страны после шутки над Путиным

Ярина Вацяк
Комик, Россия, Путин, Александр Долгополов
Александр Долгополов Фото: instagram/sankldive
Александр Долгополов Фото: instagram/sankldive

Российский комик, 25-летний Александр Долгополов,пошутивший над президентом РФ Владимиром Путиным и христианством, заявил, что сбежал из страны из-за опасений за свою безопасность.

Долгополов сказал, что ему стало известно, что полиция расследует кадры из его выступлений, пишет ВВС.

МВД в Москве подтвердило, что полиция проводит расследование. Российские власти заявили, что получили жалобу на то, что Долгополов "оскорблял чувства верующих".

"Сотрудники полиции проводят аудит, результаты которого будут определены в соответствии с законом", - говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

В четверг Долгополов разместил в Instagram фото вместе с подписью: "Мы приехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!"

В рамках фуршета в небольшом баре в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года Долгополов пошутил о Путине и его сторонниках.

"Наше население разделилось на два лагеря, - сказал он, добавив: - С одной стороны, есть те, кто поддерживает Путина, с другой - те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы".

В кадре этого спектакля, который был загружен на YouTube, он также пошутил об Иисусе Христе и Деве Марии.

Отмечается, что при Путине Россия ввела строгие законы против богохульства для защиты религиозных убеждений и Русской православной церкви.

Как сообщали Українські Новини, Госканалы РФ отключили лайки и комментарии под новогодним поздравлением Путина.

Ранее в России сняли с эфира "Слугу народа" с Зеленским в главной роли.

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