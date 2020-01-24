подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Украина окажется между мощными циклоном и антициклоном: прогноз погоды на выходные
24 января 2020, пятница, 05:59 36 Карта
Жизнь 2020-01-24T05:59:01+02:00
Українські Новини
Украина окажется между мощными циклоном и антициклоном: прогноз погоды на выходные

Украина окажется между мощными циклоном и антициклоном: прогноз погоды на выходные

Ярина Вацяк
Наталка Диденко, Прогноз погоды на завтра, Погода на выходные, Прогноз погоды, Погода
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com
Прогноз погоды. Фото: pixabay.com

В большинстве областей Украины 24 января будет преобладать сухая погода, лишь в Житомирской и Киевской областях будет облачно, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталья Диденко.

"24-го января Украина окажется между мощной северной циклоничнистю но не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу. Европейские тенденции в нас, естественно, сильнее, поэтому и осадков существенных завтра не предвидится. Только кусочек теплого фронта (на карте красный хвостик) черкнет по северным областям Украины, закрывая солнце и иногда организуя осадки", - написала она.

Ветер постепенно с сильного перейдет в умеренный. Температура воздуха днем ​​в Украине 0-5 градусов тепла.

В Киеве 24-го января ожидается погода облачная, но без осадков. Ветер западный, 5-12 м/с, порывистый, но слабее, чем вчера. Ночью около нуля, днем ​​1 + 3 градуса.

По данным Укргидрометцентра в субботу, 25 января, по всей территории Украины сохранится сухая погода и плюсовая температура.

Прогноз погоды на 25 января. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 25 января. Карта: Укргидрометцентр

В воскресенье, 26 января, сохранится похожа синоптическая ситуация. Только в западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Прогноз погоды на 26 января. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 26 января. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

Тем временем, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Больше новостей о: Наталка Диденко Прогноз погоды на завтра Погода на выходные Прогноз погоды Погода

Снегопады, шквалы ветра и потепление: синоптик пре...
В Украину на смену антициклону придет снег: прогно...
На Крещение похолодает, а потом ворвутся снегопады...
Ударят морозы до -13 и засыплет снегом: синоптики ...
Дезир - Бородянскому: не надо бороться с дезинформацией за счет свободы слова и вмешательства в работу медиа
Коляда заявила о готовности к разделению Минветеранов
Новости
Доллар стремительно дорожает: НБУ обвалил курс гривны на выходные 05:50
Российский комик сбежал из страны после шутки над Путиным 23:57
Грета Тунберг. Скриншот видео Guardian News
В Давосе министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг, посоветовав выучить экономику 23:38
За неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек 22:20
Иран примет решение о работе с "черными ящиками" самолета МАУ после визита в Украину 22:05
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
ДТП на парковке. Фото: Facebook/Киев оперативный
С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин 14:52
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Игорь Смелянский . Скриншот видео Pavlovsky News
Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен 18:26 Видео
больше новостей
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok