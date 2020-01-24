Украина окажется между мощными циклоном и антициклоном: прогноз погоды на выходные

В большинстве областей Украины 24 января будет преобладать сухая погода, лишь в Житомирской и Киевской областях будет облачно, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталья Диденко.

"24-го января Украина окажется между мощной северной циклоничнистю но не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу. Европейские тенденции в нас, естественно, сильнее, поэтому и осадков существенных завтра не предвидится. Только кусочек теплого фронта (на карте красный хвостик) черкнет по северным областям Украины, закрывая солнце и иногда организуя осадки", - написала она.

Ветер постепенно с сильного перейдет в умеренный. Температура воздуха днем ​​в Украине 0-5 градусов тепла.

В Киеве 24-го января ожидается погода облачная, но без осадков. Ветер западный, 5-12 м/с, порывистый, но слабее, чем вчера. Ночью около нуля, днем ​​1 + 3 градуса.

По данным Укргидрометцентра в субботу, 25 января, по всей территории Украины сохранится сухая погода и плюсовая температура.

Прогноз погоды на 25 января. Карта: Укргидрометцентр

В воскресенье, 26 января, сохранится похожа синоптическая ситуация. Только в западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Прогноз погоды на 26 января. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

Тем временем, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.