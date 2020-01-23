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23 января 2020, четверг, 21:12 42
Мир 2020-01-23T21:12:09+02:00
Українські Новини
Власти Франции разрешили незамужним женщинам и лесбиянкам искусственное оплодотворение

Власти Франции разрешили незамужним женщинам и лесбиянкам искусственное оплодотворение

Елизавета Кесельман
Франция, Однополые браки, ЛГБТ, Искусственное оплодотворение
Однополые браки.Пара.Фото: pixabay
Однополые браки.Пара.Фото: pixabay

Парламент Франции принял закон, позволяющий незамужним женщинам и лесбиянкам пользоваться услугами искусственного оплодотворения. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что  за соответствующее решение проголосовали 160 сенаторов, против — 116.

Данный закон является частью более широкого законопроекта о биоэтике, который в октябре 2019 года приняла нижняя палата французского парламента — Национальная ассамблея. Он позволит покрывать искусственное оплодотворение за счет социальных выплат.

"То, что было признано гетеросексуальным парам, должно быть признано гомосексуальными парами", - сказал сенатор Социалистической партии Дэвид Ассулин.

Легализация однополых браков во Франции шесть лет назад вызвала массовые уличные протесты, хотя считалось, что влияние католической церкви снижается.

На данный момент во Франции распространено одно из самых жестких законодательных регулирований искусственного оплодотворения в Европе: оно доступно только гетеросексуальным парам и только в случае, если они страдают от бесплодия или болезни, передающейся половым путем.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Париже балерины протестовали Макрону с помощью танца "Лебединого озера".

Также 17 января в Париже туристы не смогли попасть в Лувр из-за протестов

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